لتجنب الكوارث.. لا تخلطي مكونات البشرة هذه معاً

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من المعروف أن فيتامين (سي) يساعد على تحسين لون البشرة، والحد من علامات الشيخوخة، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك استخدامه مع أي مكون.وبالمثل، هناك بعض مجموعات مكونات العناية بالبشرة، التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، دعينا نكتشف تركيبات مكونات العناية بالبشرة، التي يجب تجنبها بأي ثمن.مكونات العناية بالبشرة التي يمكنك تجنبها:1 . لا تخلطي الريتينول مع أحماض ألفا هيدروكسي AHA:هذان المكونان يعملان على تقشير الجلد، ويزيدان دوران خلايا الجلد، إذا تم دمجهما معاً، لكن بدلاً من الاستفادة منها، فقد ينتهي بك الأمر إلى تهيج الجلد والطفح الجلدي والاحمرار، لذلك استخدمي مكوناً واحداً، لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الليل، وانتقلي إلى مكونات أخرى بعد ذلك.2 . لا تجمعي بين الريتينويد الموضعي وبيروكسيد البنزويل:إذا استخدمتِ كل مكون بشكل منفصل، فقد تأتي النتيجة جيدة لبشرتكِ، لكن عند استخدامها معاً، ستعانين تقشر الجلد وتهيجه، والأفضل هو استخدام بيروكسيد البنزويل خلال النهار، والريتينويد قبل النوم.3 . تجنبي الريتينول مع فيتامين (سي):فيتامين (سي) جيد للبشرة، ويعمل بشكل أفضل في البيئات الحمضية، بينما يحتاج الريتينول إلى درجة الحموضة القلوية الطفيفة لامتصاص أفضل، ونظراً لأن الريتينول يجعل البشرة حساسة للضوء، يجب عليكِ استخدامه في الليل، وفيتامين (سي) يمكن استخدامه خلال النهار قبل وضع واقي الشمس.4 . تجنبي استخدام الريتينول وحمض الساليسيليك:مزيج العناية بالبشرة هذا ليس جيداً، إذا جاء في روتينكِ اليومي، لأنه قد يزيد نشاط الزيت، بالإضافة إلى زيادة النشاط الدهني، ويقترح استخدام حمض الساليسيليك خلال النهار ومضادات الشيخوخة (الريتينول) في الليل. (زهرة الخليج)