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المرأة

رانيا يوسف ترد بقوة على تصريحات طليقها الأخيرة

Lebanon 24
11-04-2023 | 14:00
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في رد الفعل الأول من الفنانة رانيا يوسف على تصريحات طليقها المنتج محمد مختار، في برنامج "حبر سري" بأن لديه مستندات تثبت أنه يرسل لبناته مبلغ 15 ألف جنيه شهريًا، لمصاريفهم الخاصة، سخرت رانيا من هذه التصريحات، من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".
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ونشرت رانيا فيديو لمحمد مختار، وهو يتحدث فيه عن أسباب طلاقهما، وأنه مازال محافظًا على دفع مصروفات بناته، وعلقت عليه ساخرة: "يعني معاك 15 ألف، وممعاكش مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها؟! الـ15 ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع".

وكان محمد مختار قد تحدث عن علاقته بطليقته رانيا يوسف وابنتيه قائلاً: "أنا على مدى خمس سنين مردتش على رانيا يوسف ولكن الموضوع زاد، وأنا اديتها كل حاجة أعمل إيه تاني ومعايا مستندات فيها ختمي وبصمتي وحزين إني طالع أقول كدا.. وهي قالت إني مش بصرف على بناتي، لكن أنا معايا ورق رسمي ومستندات، تثبت أن اللي قالته غلط، وببعت لها شهريًا 15 ألف جنيه أكل وشرب لبناتي، وكمان 800 ألف للتعليم بس. (لها)    

المصدر: لها
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