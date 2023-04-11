بعمر الـ48... ممثلة معروفة تُرزق بتوأم من زوجها رجل الأعمال

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"لم يكن الأمر سهلا. لكنه كان يستحق ذلك العناء".. بهذه الكلمات، رحبت الممثلة الأميركية هيلاري سوانك البالغة من العمر 48 سنة، بتوأميها (صبي وفتاة) اللذين أنجبتهما أخيرا، وفق ما أعلنت عبر حسابها في إنستغرام.ونشرت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار، صورة تظهر فيها وهي تقف على الشاطئ وقت غروب الشمس، فيما كانت تحمل بيديها طفلين صغيرين، أرفقتها بالتهنئة بعيد الفصح، وأضافت: "أرسل إليكم من الجنة النقية".وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التوأمين هما أول طفلين لنجمة مسلسل "ألاسكا ديلي"، وزوجها رجل الأعمال فيليب شنايدر، البالغ من العمر 45 عامًا. (فوشيا)