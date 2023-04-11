Advertisement

المرأة

بعمر الـ48... ممثلة معروفة تُرزق بتوأم من زوجها رجل الأعمال

Lebanon 24
11-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1056171-638168263805231755.jpg
Doc-P-1056171-638168263805231755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"لم يكن الأمر سهلا. لكنه كان يستحق ذلك العناء".. بهذه الكلمات، رحبت الممثلة الأميركية هيلاري سوانك البالغة من العمر 48 سنة، بتوأميها (صبي وفتاة) اللذين أنجبتهما أخيرا، وفق ما أعلنت عبر حسابها في إنستغرام.
Advertisement

ونشرت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار، صورة تظهر فيها وهي تقف على الشاطئ وقت غروب الشمس، فيما كانت تحمل بيديها طفلين صغيرين، أرفقتها بالتهنئة بعيد الفصح، وأضافت: "أرسل إليكم من الجنة النقية".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التوأمين هما أول طفلين لنجمة مسلسل "ألاسكا ديلي"، وزوجها رجل الأعمال فيليب شنايدر، البالغ من العمر 45 عامًا. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
23:00 | 2023-04-12
16:00 | 2023-04-12
14:00 | 2023-04-12
11:00 | 2023-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website