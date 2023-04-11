ممثلة مصرية شهيرة رداً على منتج كبير: "مش هرد عليه لأنه قد أبويا"

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رفضت الفنانة ريهام عبد الغفور الرد على تصريحات أطلقها المنتج أحمد السبكي، بعد اعتذارها هي والنجمة روبي عن عدم المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، الذي يعرض حالياً ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، وقالت ريهام إن كلام السبكي ضايقها جداً، ولكنها لن ترد على شخص في عمر والدها.أضافت ريهام عبد الغفور خلال استضافتها في برنامج حبر سري"، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: "الحاج أحمد زي أبويا، حتى لو حسيت التصريح مش لطيف وأكيد اتضايقت، أكيد مش هرد على حد قد أبويا"، بحسب تعبيرها.وعن تساؤل السبكي، عن سبب ظهور النجوم المعتذرين في بطولة مسلسلات مطلقة خلال شهر رمضان، ذكرت أن القنوات الجهة التي تُسأل عن الأمر، مؤكدة أنها تسعى لتقديم أفضل ما عندها عند المشاركة في عمل فني، ثم يأتي النجاح بتوفيق من الله.وأشارت إلى أنها وفقت بشكل كبير العامين الماضيين، وتشعر بالرضا وأنها في نعمة، مؤكدة في الوقت نفسه، أن مسلسل "رمضان كريم" من الأعمال التي تحبها ونجح بصورة كبيرة.وذكرت أن المسلسل صور عام 2017، واتفقوا حينها على تقديم جزء أول من العمل فقط، لافتة إلى أن اختياراتها في الحياة والعمل تغيرت بعد 7 سنوات.ولفتت إلى أنها قدمت دور الفتاة الشعبية في مسلسل "وش وضهر" قبل الموسم الرمضاني، مضيفة أنها لا تحب تكرار ذاتها وتقديم أدوار متشابهة.وأكملت: "الوقت غير مناسب وكنت لسة عاملة دور شعبي، واعتذاري عن المسلسل ليس تكبراً على الدور والعمل، الجزء الثاني لو اتعمل بعدها على طول ربما كان مناسباً بالنسبة لي".وعن إمكانية تعاونها مع "السبكي" مرة أخرى، عقبت: «لو في حاجة مناسبة إحنا الاثنين نستفيد، أنا بحب الحاج أحمد ومش زعلانة منه، وارد يبعتلي شغل تاني، إحنا عندنا فيلم ليلة العيد وبقدم دور حلو، علاقتي به كويسة جداً، وتصريحاته الأخيرة ممكن المحاور استفزه، أنا مبزعلش من الناس اللي قد أبويا، لأن الواحد بيستفز بسهولة وكل ما يكبر خنقه بيضيق".