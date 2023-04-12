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المرأة

بسبب أغنيتها "وبحلفلك".. شيرين عبد الوهاب تحرر محضراً!

Lebanon 24
12-04-2023 | 02:00
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كشفت الجهات الأمنية في مصر، عن تحرير محضر بمعرفة محامية وكيلة عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ضد مدير أعمالها السابق وإحدى شركات الإنتاج الفني، اتهمتهما فيه بإذاعة مصنف فني مملوك لها وهي أغنية «وبحلفلك» بمساعدة مدير أعمالها السابق «كريم. م» دون علمها، ما تسبب في أضرار مادية وأدبية.
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وبحسب موقع "سيدتي"، فإن البلاغ أحيل إلى النيابة العامة المصرية للتحقيق، ولم يصدر عن فريق أعمال شيرين أي توضيح حول ملابسات تحرير البلاغ.
الجدير ذكره أن شيرين عبد الوهاب، كانت قد أعلنت رسمياً تعيين مدير أعمال جديد لها وهو إيهاب صالح، كما أصدرت بياناً رسمياً هددت فيه بملاحقة كل من ينشر شائعات عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
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