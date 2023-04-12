تريدين نمواً سريعاً لشعرك؟.. اعتمدي هذه الحيل

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تستغرق عملية نمو الشعر فترة طويلة، خاصة إذا كانت حالة شعركِ تتدهور يوماً بعد يوم، فإذا كنتِ تتساءلين عن كيفية زيادة نمو الشعر، فلدينا بعض الحيل سنشاركك إياها.كيف تزيدين نمو الشعر؟مثل جسمكِ إلى حدٍّ كبير، يحتاج شعركِ إلى تغذية كافية ومغذيات ليكون قوياً وصحياً ولامعاً، في حين أن العلاجات المنزلية يمكن أن توفر التغذية المطلوبة لنمو شعركِ بشكل أسرع، فإن روتين العناية المناسب للشعر يمكن أن يتحكم في مشاكل تساقط الشعر.نصائح للعناية بالشعر لتعزيز نموه:1 . تدليك فروة الرأس:تدليك فروة الرأس المنتظم لا يريحكِ ويقلل التوتر فحسب، بل يساعد أيضاً على تحسين الدورة الدموية إلى جذر الشعر، ما يعزز نمو الشعر.2 . اختيار الشامبو المناسب:من الضروري اختيار الشامبو المناسب لنوع شعركِ المحدد، إذا كانت لديك فروة رأس دهنية للغاية، فيجب عليك استخدام شامبو نقي، وإذا كانت لديك فروة رأس جافة، فيجب عليك اختيار شامبو مرطب، وإذا كان لديك شعر ناعم، فإنه يحتاج إلى شامبو لطيف ومقوٍّ.3 . تناول نظام غذائي صحي:اتبعي دائماً نظاماً غذائياً مناسباً ومتوازناً، وذلك لأنه يساعد على تعزيز بصيلات الشعر لدخول مرحلة الأناجين، ثم زيادة نمو الشعر.4. تجنب تصفيف الشعر بالحرارة المفرطة:الحرارة على الشعر يمكن أن تجعله هشاً وجافاً، ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى الجفاف وتسبب زيادة الكسر، كما أنها تجرد الشعر من بروتين يسمى الكيراتين، ويحافظ على صحة الشعر، ويمكن أن يساهم تجرده في تساقط الشعر بسبب الكسر. (زهرة الخليج)