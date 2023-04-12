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المرأة
على خطى فاتن حمامة.. منى زكي تسعى إلى تغيير قوانين المرأة
Lebanon 24
12-04-2023
|
14:00
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تشارك الفنانة المصرية، منى زكي، في النصف الثاني من الموسم الدرامي الرمضاني 2023 الحالي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية". ومنذ عرض الحلقات الأولى منه حازت منى زكي، وفريق عمل المسلسل، الكثير من الإشادات وجذب الجمهور لمشاهدته ومتابعة أحداثه، بل تم تداول مشاهد مكتوبة منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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ويعود نجاح مسلسل "تحت الوصاية" إلى القصة التي يتناولها، وقام بحبكها بشكل جيد الأخوان شيرين وخالد دياب مؤلفا العمل، اللذان ناقشا في المقام الأول قانون الوصاية على الأطفال في مصر، الذي ينص على تولي الجد أو العم وصاية الأطفال في حال وفاة الأب، ولا تستطيع الأم التصرف في شؤون أولادها، دون الرجوع للوصي.
كما سلط العمل الضوء على عمل المرأة في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال في مصر، وهي صيد السمك والخروج في البحر.
وكان أهم أسباب نجاح العمل وتحقيقه صدى واسعاً، هو تمكن منى زكي من تقديم شخصية الأم المكافحة التي تقرر الحصول على حقها، بالإضافة إلى إتقان مخرج العمل محمد شاكر خضير تكوين الصورة وظهور العمل في شكله النهائي بطريقة متميزة.
ورأى البعض أن منى زكي في "تحت الوصاية" تخطو خطوات سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة نفسها، وذلك من خلال تقديمها قضية تعاني بسببها المرأة المصرية، وسعيها لتغيير قانون الوصاية، من خلال تسليط الضوء عليه وعلى مساوئه، كما فعلت فاتن حمامة، التي ناقشت قانون الخلع لأول مرة في السينما والعالم العربي في فيلم "أريد حلا" عام 1975. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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