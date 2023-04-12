Advertisement

المرأة

على خطى فاتن حمامة.. منى زكي تسعى إلى تغيير قوانين المرأة

Lebanon 24
12-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1056485-638169107977296921.jpeg
Doc-P-1056485-638169107977296921.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشارك الفنانة المصرية، منى زكي، في النصف الثاني من الموسم الدرامي الرمضاني 2023 الحالي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية". ومنذ عرض الحلقات الأولى منه حازت منى زكي، وفريق عمل المسلسل، الكثير من الإشادات وجذب الجمهور لمشاهدته ومتابعة أحداثه، بل تم تداول مشاهد مكتوبة منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement


ويعود نجاح مسلسل "تحت الوصاية" إلى القصة التي يتناولها، وقام بحبكها بشكل جيد الأخوان شيرين وخالد دياب مؤلفا العمل، اللذان ناقشا في المقام الأول قانون الوصاية على الأطفال في مصر، الذي ينص على تولي الجد أو العم وصاية الأطفال في حال وفاة الأب، ولا تستطيع الأم التصرف في شؤون أولادها، دون الرجوع للوصي.

كما سلط العمل الضوء على عمل المرأة في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال في مصر، وهي صيد السمك والخروج في البحر.

وكان أهم أسباب نجاح العمل وتحقيقه صدى واسعاً، هو تمكن منى زكي من تقديم شخصية الأم المكافحة التي تقرر الحصول على حقها، بالإضافة إلى إتقان مخرج العمل محمد شاكر خضير تكوين الصورة وظهور العمل في شكله النهائي بطريقة متميزة.


ورأى البعض أن منى زكي في "تحت الوصاية" تخطو خطوات سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة نفسها، وذلك من خلال تقديمها قضية تعاني بسببها المرأة المصرية، وسعيها لتغيير قانون الوصاية، من خلال تسليط الضوء عليه وعلى مساوئه، كما فعلت فاتن حمامة، التي ناقشت قانون الخلع لأول مرة في السينما والعالم العربي في فيلم "أريد حلا" عام 1975. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
23:00 | 2023-04-12
16:00 | 2023-04-12
11:00 | 2023-04-12
08:00 | 2023-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website