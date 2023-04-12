تمرين رائج على "تيك توك".. ماذا تعرفين عنه؟

يلقى تمرين "البيلاتس الحائطي" المُعدَّل، رواجا كبيرا على تطبيق "تيك توك"، بتوصية من خبراء في مجال الرياضة واللياقة البدنية.



ورغم إشادة كثيرين بالتمرين كونه يتيح الفرصة لممارسة تمارين البيلاتس التقليدية بشكل أكثر حداثة وبتكلفة أقل، لكن يبقى من المهم التعرف على التمرين عن قرب واستكشاف خفاياه، فوائده وأية قيود قد تكون مرتبطة بهذا النوع من التمارين قبل ممارسته.

Advertisement



يوصف غالبا تمرين البيلاتس بأنه تمرين لكامل الجسم يساعد على تطوير القوة والمرونة والتوازن من خلال سلسلة من الحركات التي تكون تحت السيطرة. وهو مصمم عموما لإشراك العضلات الأساسية، تحسين القوام وزيادة الوعي العام بالجسم ككل.

وقال الخبراء إن تمرين البيلاتس الحائطي لا يختلف من حيث الفوائد في شيء عن تمرين البيلاتس التقليدي باستثناء أن النوع الحائطي يعتمد على وجود حائط عند ممارسته. وأضافوا أن ممارسي البيلاتس الحائطي يعتمدون على حائط من أجل الدعم أو المقاومة، بينما يمارس الآخرون تمرين البيلاتس العادي على سجادة أو معدات متخصصة.





الاستعانة بالحائط قد يكون مفيدا في بعض الأحيان، خاصة لو كان يعاني الشخص من مشاكل في الاتزان أو لو كان جديدا في ممارسة تمارين البيلاتس.



وبخلاف ذلك، يمكن استخدام الحائط كنقطة مرجعية للمساعدة في الحفاظ على محاذاة الجسم ووضعيته عند ممارسة التمرين.





ومع هذا، فقد نبه الخبراء إلى ضرورة الانتباه دوما لحقيقة أن التمارين التي تنشر على السوشال ميديا من حين لآخر لا تكون مناسبة للجميع، وبالتالي لابد من الرجوع لمدرب متخصص واستشارته قبل الشروع في أي تمرين.





بعد الرجوع لمدرب بيلاتس معتمد من أجل الأخذ بمشورته لضمان السلامة التامة وعدم التعرض لأي إصابات، يمكنك البدء بإحماء العضلات لتفادي الإصابات.





وتنطوي تلك الإحماءات على تمارين هوائية خفيفة مثل المشي السريع. وبعدها يمكنك إيجاد مساحة حائطية نظيفة من أجل البدء في ممارسة التمرين، مع الانتباه لضرورة أن يكون الحائط قويا وآمنا وأن يضمن لك مساحة كافية تتيح لك التنقل بشكل مريح وقت التمرين.



ويفضل في الأخير التنسيق مع مدرب متخصص بشأن حركات التمرين التي يمكنك القيام بها كي تحصلي على أقصى استفادة وتضمني عدم تعرضك لأي إصابة من أي نوع.