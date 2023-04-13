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المرأة

بعد اتهامها بالخيانة.. انفصال الممثلة التركية الشهيرة عن زوجها بعد 8 أشهر على زواجهما!

Lebanon 24
13-04-2023 | 05:00
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال النجمة التركية ديميت أوزدمير وزوجها المغني أوزهان كوتش، بعد مرور 8 أشهر على زواجهما.

وأكَّدت إحدى الصحف التركية وقوع خلافات بين ديميت وأوزهان، ما دفع الأولى لمغادرة المنزل بسبب تصاعد حدة المشاكل بينها وبين زوجها، وفق الصحفي التركي محمد يوستون داغ.
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أما بشان تفاصيل الخلاف، فقد أفيد أن الشجار بين الثنائي وقع خلال حفل صغير أقامه أصدقاء ديميت لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يعود لتاريخ 26 شباط، حيث أقدم زوجها على تصرف أزعجها؛ ما دفعها للتوجه إلى منزل صديقتها سعدت أوزديركنتي، رافضةً العودة لمنزلهما.

ومن الواضح أن الثنائي لم يستطيعا حلَّ خلافهما بعد مضي أشهر على وقوعه، وأشير إلى أن ديميت تركت منزل زوجها وقررت العيش لوحدها، ومن المقرر أن يرفعا دعوى الطلاق في الأيام القادمة.

وكشفت الصحيفة التركية "بيرسين" أن ديميت رفضت حضور حفل افتتاح فيلم "اعتذر"، الذي يشارك زوجها في بطولته، رغم أنها سجلت أغنية العمل.

ويتوقع أن ينشر الثنائي بيانًا رسميًا يعلنان من خلاله انفصالهما قريبًا، خاصة أنهما لم يعلقا على الموضوع إلى الآن، فهما يركزان في هذه الأثناء على الترويج لأعمالهما القادمة، إذ تروِّج ديميت لمسلسلها "اسمي فرح"، كما يروج أوزهان لفيلمه "اعتذر".

ويأتي خبر الانفصال بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي سابقًا بخبر وجود علاقة رومانسية تجمع بين نجمة تركية متزوجة ومخرج مسلسلها المتزوّج أيضاً وراء الكواليس، ورغم أن الصحيفة لم تكشف عن الأسماء، إلَّا أن المتابعين وجهوا أصابع الاتهام لديميت، لاسيما أن الفضيحة تزامنت مع خبر وجود خلاف كبير بينها وبين زوجها جعلها تترك المنزل.(البوابة)

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