نساء هذه الأبراج هن ملكات الدراما.. هل أنت من بينهن؟

Advertisement

بعض علامات الأبراج تعبّر عن وجهة نظرها بألوان داكنة وتميل إلى تضخيم الموقف إلى أعلى نقطة وجعله كله يتعلق بنفسها. إنها تحب أن تسبب الضيق للآخرين وتستثمر أكثر في احتياجاتها الخاصة، وهذا ما يجعلها من علامات الأبراج الدرامية. فمن هي هذه الأبراج؟امرأة الحملتُعرف امرأة الحمل بأنها واحدة من اكثر النساء غيرة وفق الابراج وعنيدة. تخلق الدراما فقط للحصول على الشعور بالقوة وستظل دائماً الضحية. إنها تحب أن تكون في دائرة الضوء وبصراحة، هذا كل ما تهتم به. ستفعل أي شيء لجذب انتباه الآخرين. يمكن أن تصبح عنيفة ومخيفة في حالة الغضب، وعندما تتعرض للخيانة، فإنها تنتقم بطريقة أو بأخرى. تتوقع خضوعاً تاماً من الآخرين، غير قادرة على الاعتراف عندما تكون مخطئة. في الوقت نفسه، هي قوية ومخلصة وشجاعة. تبحث عن الأمان، وهي ليست مادية إذا كان لديها منزل مستقر وكل ما تحتاجه لحياة كريمة.امرأة السرطاننتيجة لحساسيتها الزائدة وافتقارها إلى الحدود الشخصية، تختبر امرأة السرطان كل شيء بشكل كبير. كعلامة مائية أساسية، يأخذ تعبيرها عن هذه التجربة شكل الحاجة والرغبة ومطالبة كل من حولها بالانحناء أو الارتباط الكامل بالنطاق المحيط لمشاعرها. لا يتطلب الأمر الكثير لإظهار جانبها الدرامي. تشعر بالإحباط من أصغر كلمة في غير صالحها، مما يعني أنها ستهاجم دون أي تفكير. يمكن أن تصبح مزاجية للغاية ومزعجة عندما لا تسير الأمور وفقاً لذوقها. تبدأ في البكاء ونوبات الغضب وحتى الغضب الشديد في بعض الأحيان. ومع ذلك، فإنها أمينة ويقظة وعظيمة في أوقات الأزمات. كما أنها دقيقة ومثابرة ولطيفة ومخلصة.امرأة العقربالعقرب هي تعريف للدراما وغالباً ما تسبب المتاعب وتثير الدراما ببساطة حتى تتمكن من تولي منصب الضحية. عندما يكون لديها نوبة غضب، غالباً ما تكون مصحوبة بحلقة درامية. تغذي غرورها بإهانة الآخرين. لديها طريقة للتعبير عن آرائها التي يمكن أن تسحق شخصيتك وتدمر احترامك لذاتك. إنها إحدى الابراج المسيطرة من جميع الجهات. انتقامية للغاية، ولا تسامح ولا تنسى أبداً. رسالتها الحقيقية هي أن تزعج من حولها، وتفضل أن تندمج في الشفقة على النفس على أن تناقش بعقلانية. تحب المشاكل والمشاجرات.امرأة الجديإنها متغطرسة، وليس لديها أي اعتبار لمشاعر الآخرين. المكانة الاجتماعية تهمها كثيراً، وستفعل أي شيء من أجلها، بغض النظر عن مشاعرها، فهي مادية للغاية. إنها تريد إثارة إعجاب أي شخص وتجميل الحقيقة. لا تحب الخلافات أو أن تكون آراؤها موضع نزاع. المواقف العاطفية غير الراضية دائماً، والأنانية تجعلها تصاب بالذعر لأنها تخشى فقدان السيطرة. إنها ليست رومانسية.امرأة الحوتتعيش في عالم خيالي. هي دائماً الضحية بغض النظر عن الموقف. أسوأ جزء هو أنها تحب الدراما تماماً، لذا فهي متحمسة حقاً عندما تنغمس أيضاً في دراما الآخرين. عواطفها غالباً ما تكون مزاجية، مما يجعل من المستحيل معرفة متى ستنهار. عندما تنزعج، يتحول غضبها إلى شيء درامي بشكل مفرط ويمكن أن تصبح عنيفة. عندما تبدأ في التصرف بشكل درامي، لا يرتبط عادةً بأي سلبية. هذا لا يعني أنك لن تتأذى مما تقوله. يمكن أن تكون واحدة من أكثر الأبراج صراحة عندما تريد أن تكون كذلك. (الجميلة)