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المرأة

جورجينا رودريغيز تتباهى بحقائبها الثمينة.. وهذه أغلاها

Lebanon 24
13-04-2023 | 14:00
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رغم أن عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز لم تغب عن الأضواء إطلاقاً، منذ ارتباطها بأسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن صدور الجزء الثاني من "الوثائقي" الخاص بها "أنا جورجينا"، الذي تعرضه منصة نتفليكس، والتصريحات التي أدلت بها، دفعتها بقوة لتصدر أحاديث الناس، وتداول أخبارها بشكل كبير جداً.
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ولم يكن "الوثائقي" وحده هو ما دفع جمهورها للتحدث عنها بشكل أكبر، إذ إن بعض الصور التي نشرتها في حسابها على "إنستغرام"، أثارت الجدل بشكل كبير، وعرّضتها لانتقادات لاذعة.

وفي التفاصيل، قامت جورجينا بإعادة نشر صور لها مع رونالدو وأطفالهما من صيف 2020، وعلقت عليها قائلة: "بعد ظهر ذلك الصيف عندما ذهبنا لشراء قاربنا، الصور لذلك الصيف السحري".

وانتقد الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبروه تباهياً غير مبرر من قبلها بحياة البذخ التي تعيشها مع شريكها وعائلتهما، خاصة أن هذه الصور ليست جديدة، ومضى عليها قرابة ثلاثة أعوام.

وبين تلك المجموعة من الصور التي نشرتها جورجينا قبل حوالي أربعة أيام، كانت هنالك واحدة منها عرضت خلالها المؤثرة العالمية مجموعة حصرية من الحقائب، وعلب الهدايا، التي تمتلكها والتي أذهلت كل من شاهدها.

الأغلى بين حقائبها بهذا السعر:

أظهرت الصورة، التي نشرتها الشابة الأرجنتينية، أن من بين القطع الأكثر رواجاً في مجموعتها نموذج بيركين من هيرميس باللون الأحمر.
 


وتبلغ قيمة هذه الحقيبة 29 ألف يورو، وهي مصنوعة من جلد التمساح، وقد زادت قيمة هذه القطعة كثيراً كونها من طراز لم يعد معروضاً للبيع، ما جعلها واحدة من القطع النادرة والثمينة جداً.

وبات من الواضح أن جورجينا تمتلك علاقةً مميزة للغاية بحقائب اليد، إذا ما علمنا أنها تمتلك أيضاً، أغلى حقيبة يد في العالم: Diamond Himalaya by Hermes، التي تباع بأكثر من نصف مليون دولار.
المصدر: زهرة
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