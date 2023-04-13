Advertisement

المرأة

لهذا السبب لن تحضر ميغان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1056898-638170191356417740.jpg
Doc-P-1056898-638170191356417740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مقربة من الثنائي هاري وميغان ماركل كواليس الساعات الأخيرة التي تأكد فيها أن ميغان لن تسافر رفقة زوجها لحضور حفل تتويج والده، الملك تشارلز الثالث.

وأفصحت المصادر لـ"بيج سيكس" المهتم بأخبار المشاهير أن ميغان لن تحضر حفل التتويج لأنها ستحتفل بعيد الميلاد الرابع لنجلها، آرتشي، خاصة وأن العلاقة لا زالت حرجة مع العائلة الملكية.
Advertisement


وأشارت المصادر إلى أن ميغان ستبقى في "مونتيسيتو" بكاليفورنيا، بينما سيغادر زوجها، هاري، إلى لندن، للمشاركة في حفل تتويج والده المقرر يوم الـ 6 من أيار المقبل.


ويصادف حفل تتويج الملك تشارلز الذي سيقام في دير وستمنستر يوم عيد ميلاد الطفل آرتشي، نجل هاري وميغان؛ إذ كشف مصدر بهذا الخصوص لموقع "بيج سكس" أن "لا مجال مطلقًا لأن تُفوِّت ميغان الاحتفال بعيد ميلاد نجلها".
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
11:00 | 2023-04-14
08:00 | 2023-04-14
05:00 | 2023-04-14
04:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website