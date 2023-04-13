لهذا السبب لن تحضر ميغان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز

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كشفت مصادر مقربة من الثنائي هاري وميغان ماركل كواليس الساعات الأخيرة التي تأكد فيها أن ميغان لن تسافر رفقة زوجها لحضور حفل تتويج والده، الملك تشارلز الثالث.وأفصحت المصادر لـ"بيج سيكس" المهتم بأخبار المشاهير أن ميغان لن تحضر حفل التتويج لأنها ستحتفل بعيد الميلاد الرابع لنجلها، آرتشي، خاصة وأن العلاقة لا زالت حرجة مع العائلة الملكية.وأشارت المصادر إلى أن ميغان ستبقى في "مونتيسيتو" بكاليفورنيا، بينما سيغادر زوجها، هاري، إلى لندن، للمشاركة في حفل تتويج والده المقرر يوم الـ 6 من أيار المقبل.ويصادف حفل تتويج الملك تشارلز الذي سيقام في دير وستمنستر يوم عيد ميلاد الطفل آرتشي، نجل هاري وميغان؛ إذ كشف مصدر بهذا الخصوص لموقع "بيج سكس" أن "لا مجال مطلقًا لأن تُفوِّت ميغان الاحتفال بعيد ميلاد نجلها".