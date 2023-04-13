"تيك توكر" تتصدر محركات البحث.. ماذا قصة "وذ نكهة"؟

تصدّرت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني محركات البحث عقب اعلان "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" إصدار مخالفة بحق أحد صانعي المحتوى، لنشره ⁧‫محتوى مخالفاً‬⁩ يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة "تيك توك".

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وعلى الرغم من أن الهيئة لم تذكر اسم المدوّنة إلاّ أن الغالبية العظمى من المغردين على موقع "تويتر" تكهنوا بأن المقصودة هي القحطاني الشهيرة بلقب "وذ نكهة".



وسبق أن كانت القحطاني "ترند" في شهر رمضان الحالي، عقب ظهورها في دورها التمثيلي الأول من خلال "طاش- العودة".



وأطلّت القحطاني بدور زعيمة تنظيم نسائي يسعى للسيطرة على الرجال بسلاح "المحزم المليان النووي"، قائلةً: "نعلن نحن التنظيم النسائي أن بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطوّرنا مفاعل نووياً قادراً على مسح الجنس الذكري من على الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها في ظرف 24 ساعة".



وأضافت القحطاني وهي ترتدي ملابس تحاكي الزيّ العسكري وحولها عدد من السيدات يحملن أسلحة رشّاشة باللون الزهري: "سنرد على أي مساعدات خارجية ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء فيهم، الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء". وعلّق ناصر القصبي بالقول: "يا ولد إيش قاعد يصير؟"، ليردّ عليه عبدالله السدحان،: "الحريم تمردوا".