الكافيين.. هل يساعد على نمو الشعر؟







والكافيين عبارة عن منبه طبيعي للجهاز العصبي المركزي يتم الحصول عليه بشكل شائع من حبوب البن، لكن يمكن استخلاصه أيضًا من أنواع معينة من الشاي وحبوب الكاكاو، ويتسم بقدرته على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، وزيادة الأكسجين والمغذيات لبصيلات الشعر، والمساهمة في تعزيز نمو خصل شعر جديدة.

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ويمكن لأي شخص يعاني من ضعف نمو الخصل أو الهشاشة أو التقصف أن يستعين به، لكن يجب الحذر لو كانت الفروة من النوع الحساس، لأنه قد يتسبب في حدوث تهيج.





أظهرت الدراسات أنه عند استخدام شامبو الكافيين بشكل موضعي، فإنه يتوغل في الجلد ويصل إلى بصيلات الشعر، وهو ما يسمح له بأن يؤثر على صحة الشعر والفروة.



وكشفت معظم الدراسات التي أجريت على منتجات الكافيين التي توضع على الفروة أنها ترتبط بتحسين نمو الخصل إلى جانب مجموعة أخرى من الفوائد التي نوضحها فيما يأتي. يشتهر الكافيين بفوائده الكثيرة على صعيد العناية بالبشرة، وتبين أيضا أنه يمكن أن يعود على الشعر ببعض الفوائد، إذ ثبت أنه يساعد بشكل كبير في تحفيز نمو الخصل وتعزيز نموها.والكافيين عبارة عن منبه طبيعي للجهاز العصبي المركزي يتم الحصول عليه بشكل شائع من حبوب البن، لكن يمكن استخلاصه أيضًا من أنواع معينة من الشاي وحبوب الكاكاو، ويتسم بقدرته على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، وزيادة الأكسجين والمغذيات لبصيلات الشعر، والمساهمة في تعزيز نمو خصل شعر جديدة.ويمكن لأي شخص يعاني من ضعف نمو الخصل أو الهشاشة أو التقصف أن يستعين به، لكن يجب الحذر لو كانت الفروة من النوع الحساس، لأنه قد يتسبب في حدوث تهيج.أظهرت الدراسات أنه عند استخدام شامبو الكافيين بشكل موضعي، فإنه يتوغل في الجلد ويصل إلى بصيلات الشعر، وهو ما يسمح له بأن يؤثر على صحة الشعر والفروة.وكشفت معظم الدراسات التي أجريت على منتجات الكافيين التي توضع على الفروة أنها ترتبط بتحسين نمو الخصل إلى جانب مجموعة أخرى من الفوائد التي نوضحها فيما يأتي.

وثبت أن نوعية الشامبوهات التي تتيح إمكانية امتصاص الكافيين بشكل موضعي تعمل على توسيع الأوعية الدموية الموجودة بالفروة، شريطة أن يكون تركيز الكافيين منخفضا.



وأوضح الباحثون أن الكافيين يعمل على نقل كميات زائدة من الأكسجين والمغذيات إلى بصيلات الشعر، حيث يتم إفراز بروتين الكيراتين، فضلا عن دوره في تنشيط الفروة والبصيلات.





كذلك تبين أن الكافيين يحفز جذور الشعر، ويساعد على تدعيم بروتين الكيراتين الصحي والخلايا الظهارية التي تحفز طور التنامي لنمو الشعر والعمل على إنماء الخصل الجديدة، ويخفف أيضاً من تأثيرات أشعة الشمس ويساعد الخصل المتضررة على التعافي.



هل يساعد الكافيين على نمو الشعر؟



يعمل الكافيين على تحفيز جذور الشعر، وهو ما يجعل الجذور أكثر صحة وحيوية، ويزيد من طولها؛ ما قد يترتب عليه زيادة في درجة سمك وقوة الخصل وتحسين مظهرها ككل.





كيف يمكن استخدام شامبو الكافيين مع الشعر؟



أجمع الخبراء أن شامبو الكافيين آمن للاستخدام اليومي كجزء من روتين تنظيف الشعر المعتاد، لكن يجب مراقبة الفروة بصورة مستمرة تحسبا لخطر إصابتها بنوبة تهيج.



وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها عند غسل الشعر بشامبو الكافيين:



- تدليك فروة الرأس جيدا بالشامبو كي يخترق الجلد ويحقق المرجو منه.



- ترك الشامبو على الفروة فترة من الوقت (يحددها الطبيب) لضمان امتصاصه.



- الاطلاع على تعليمات الاستخدام وعدم تركه مدة أطول من اللازم.



- مراجعة مكونات الشامبو تحسبا لوجود أنواع قد تهيج الجلد. (فوشيا)