17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
3
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الكافيين.. هل يساعد على نمو الشعر؟
Lebanon 24
14-04-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشتهر الكافيين بفوائده الكثيرة على صعيد العناية بالبشرة، وتبين أيضا أنه يمكن أن يعود على الشعر ببعض الفوائد، إذ ثبت أنه يساعد بشكل كبير في تحفيز نمو الخصل وتعزيز نموها.
والكافيين عبارة عن منبه طبيعي للجهاز العصبي المركزي يتم الحصول عليه بشكل شائع من حبوب البن، لكن يمكن استخلاصه أيضًا من أنواع معينة من الشاي وحبوب الكاكاو، ويتسم بقدرته على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، وزيادة الأكسجين والمغذيات لبصيلات الشعر، والمساهمة في تعزيز نمو خصل شعر جديدة.
Advertisement
ويمكن لأي شخص يعاني من ضعف نمو الخصل أو الهشاشة أو التقصف أن يستعين به، لكن يجب الحذر لو كانت الفروة من النوع الحساس، لأنه قد يتسبب في حدوث تهيج.
أظهرت الدراسات أنه عند استخدام شامبو الكافيين بشكل موضعي، فإنه يتوغل في الجلد ويصل إلى بصيلات الشعر، وهو ما يسمح له بأن يؤثر على صحة الشعر والفروة.
وكشفت معظم الدراسات التي أجريت على منتجات الكافيين التي توضع على الفروة أنها ترتبط بتحسين نمو الخصل إلى جانب مجموعة أخرى من الفوائد التي نوضحها فيما يأتي.
وثبت أن نوعية الشامبوهات التي تتيح إمكانية امتصاص الكافيين بشكل موضعي تعمل على توسيع الأوعية الدموية الموجودة بالفروة، شريطة أن يكون تركيز الكافيين منخفضا.
وأوضح الباحثون أن الكافيين يعمل على نقل كميات زائدة من الأكسجين والمغذيات إلى بصيلات الشعر، حيث يتم إفراز بروتين الكيراتين، فضلا عن دوره في تنشيط الفروة والبصيلات.
كذلك تبين أن الكافيين يحفز جذور الشعر، ويساعد على تدعيم بروتين الكيراتين الصحي والخلايا الظهارية التي تحفز طور التنامي لنمو الشعر والعمل على إنماء الخصل الجديدة، ويخفف أيضاً من تأثيرات أشعة الشمس ويساعد الخصل المتضررة على التعافي.
هل يساعد الكافيين على نمو الشعر؟
يعمل الكافيين على تحفيز جذور الشعر، وهو ما يجعل الجذور أكثر صحة وحيوية، ويزيد من طولها؛ ما قد يترتب عليه زيادة في درجة سمك وقوة الخصل وتحسين مظهرها ككل.
كيف يمكن استخدام شامبو الكافيين مع الشعر؟
أجمع الخبراء أن شامبو الكافيين آمن للاستخدام اليومي كجزء من روتين تنظيف الشعر المعتاد، لكن يجب مراقبة الفروة بصورة مستمرة تحسبا لخطر إصابتها بنوبة تهيج.
وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها عند غسل الشعر بشامبو الكافيين:
- تدليك فروة الرأس جيدا بالشامبو كي يخترق الجلد ويحقق المرجو منه.
- ترك الشامبو على الفروة فترة من الوقت (يحددها الطبيب) لضمان امتصاصه.
- الاطلاع على تعليمات الاستخدام وعدم تركه مدة أطول من اللازم.
- مراجعة مكونات الشامبو تحسبا لوجود أنواع قد تهيج الجلد. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
01:45 | 2023-04-14
14/04/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
02:51 | 2023-04-14
14/04/2023 02:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
09:00 | 2023-04-14
14/04/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:56 | 2023-04-14
14/04/2023 02:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
06:44 | 2023-04-14
14/04/2023 06:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-04-14
خصائصه متعدّدة.. هذا ما كشفته الاختبارات عن فوائد الذهب للبشرة
14:00 | 2023-04-14
للحامل.. 8 أعراض تستدعي التوقف عن الصيام فوراً
11:00 | 2023-04-14
"لازم يكون راجل".. رضوى الشربيني تعلن عن مواصفات فتى أحلامها
08:00 | 2023-04-14
الملكة رانيا تبهر الناس بإطلالتها في اليابان (صور)
04:30 | 2023-04-14
بعدما فقدت بصرها في حادث بجانبه... البلوغر المصرية تكشف تهديد خطيبها السابق لها!
03:53 | 2023-04-14
صارت خمسينية.. شاهدوا كيف أصبحت واحدة من أجمل ملكات جمال لبنان دينا عازار
فيديو
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
08:00 | 2023-04-13
15/04/2023 00:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
15/04/2023 00:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
15/04/2023 00:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact