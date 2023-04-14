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المرأة
"لازم يكون راجل".. رضوى الشربيني تعلن عن مواصفات فتى أحلامها
Lebanon 24
14-04-2023
|
11:00
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أكدت الإعلامية رضوى الشربيني أنها ليست عدوة الرجال كما يعتقد البعض، بل عدوة أشباه الرجال المنتشرين في المجتمع.
وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج "انا والقناع" الذي تقدّمه الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة "الحياة": "أنا جيت في الدنيا بسبب راجل وهو أبويا وسندي في الدنيا راجل هو أخويا، وطليقي راجل محترم، وبالتالي أنا مش عدوة الرجالة، أنا عدوة أشباه الرجال، ولست عدوة للراجل، اللي بيضرب مراته مينفعش يتقال عليه راجل، واللي بيشغل مراته بالسُخرة، وهو قاعد في بيته مش راجل، واللي بيعشم دي ودي بالجواز وما يوفيش مش راجل".
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وأكدت أنها صادفت الحب الحقيقي بعد طلاقها، مشيرةً إلى أنها قصة عابرة وانتهت قائلةً: "قابلت الحب الحقيقي بعد الانفصال ومكنش تعويض عاطفي وإنما قصة حب حقيقية، ولكنها انتهت وأنا مبحبش أتكلم عن القصص اللي انتهت بسبب إننا اتفقنا إننا لا نتفق".
وعن مواصفات الزوج الذي تتمناه، فقالت رضوى: "لازم يكون راجل قادر والقدرة هنا بمعنى إنه يكون قادر على العفو عند المقدرة عشان مبيصش على أخطائي ولا صغائر الأمور اللي أنا بعملها، وهيكبر دماغه ومش هيتلككلي ومش هيبص على عيوبي، ولازم يكون قوي ويشاركني كل أموري ويكون سند وقوته دي تكون معايا مش عليا ولما يقرر إنه مش عاوز رضوى الشربيني ميعملش أي حاجة غير إنه هيجبني ويقولي في وشي أنا آسف مش قادر أكمل". (لها)
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