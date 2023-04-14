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المرأة
بعدما فقدت بصرها في حادث بجانبه... البلوغر المصرية تكشف تهديد خطيبها السابق لها!
Lebanon 24
14-04-2023
|
04:30
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بعدما تعرضت لحادث منذ أشهر حينما كانت جانب خطيبها في السيارة أدى إلى خسارتها إحدى عينيها، لا تزال البلوغر المصرية سارة محمد تشغل بال المصريين.
فقد أطلت الشابة في فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، تشكو فيه حالها بعدما تعرضت للتهديد من خطيبها السابق الذي كانت برفقته حينما حاول لصوص سرقة سيارته ثم أطلقوا النار حتى أصابها رصاص طائش فقدت إثره بصرها.
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وأكدت سارة أن نفسيتها باتت مدمرة تماماً، بعد تخلي خطيبها عنها في أزمتها، موضحة أن العلاقة بينهما ساءت إلى حد كبير خلال الفترة الماضية بعدما أكدت أنه تخلى عنها في محنتها.
كما تابعت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه هددها لأنها أجابت على سؤال أحد متابعيها حول إمكانية عودتها له مجيبة بالنفي.
وأضافت أنه طلب منها احترام مرضها أثناء الإجابة، مشددة على أنها خسرت عينها بسببه، وأنه لم يستطع حمايتها.
كما كشفت عن وجود مواقف كثيرة خذلتها منه، حتى وصلت الأمور إلى مرحلة التهديد.
وقالت: "أنت ماقدرتش تحميني وعرضتني للخطر، أنا كل ما أقول نفسيتي متظبطه يحاول يدمرلي نفسيتي، أنا مخسرتش حاجة كل اللي حصلي ده ومخسرتش حاجة، وفي الآخر يتقالي أنا جرالي إيه، أنا حقى هاخده يوم القيامة".
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