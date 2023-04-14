Advertisement

المرأة

الملكة رانيا تبهر الناس بإطلالتها في اليابان (صور)

Lebanon 24
14-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1057046-638170721993751978.jpeg
Doc-P-1057046-638170721993751978.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ربما من النادر أن ترى إحدى السيدات الملكيات ترتدي البنطال في مناسباتٍ أو زياراتٍ رسمية، لكن الملكة الأردنية رانيا العبد الله اختارت بدلةً رائعة باللون الأسود أثناء زيارتها لدولة اليابان، وكعادتها استطاعت من خلالها لفت الأنظار بشدة.
Advertisement

وفي التفاصيل، حضرت الملكة الأردنية البالغة من العمر 52 عاماً معرضاً في المتحف الوطني للفن الحديث في حديقة كيتانومارو في طوكيو، بعنوان "معرض الذكرى السبعين.. أسرار الخصائص الثقافية المهمة".


وخلال تلك الرحلة الثقافية من جولتها الملكية، أطلت الملكة رانيا ببدلةٍ سوداء من مجموعة أزياء "ألكسندر فولتير" لخريف وشتاء 2022، والتي تتميز بقصةٍ منحوتة، وصورة ظلية مشدودة للخصر، وخياطة كلاسيكية، وأكمام قصيرة وتفاصيل أزرار كلاسيكية.
ولم تكن هذه الإطلالة الوحيدة التي خطفت قلوب محبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أطلت لحظة وصولها إلى العاصمة طوكيو، بفستانٍ على شكل معطف باللون البيج من توقيع المصمم المغربي الهولندي محمد شلال.


وتميز هذا الفستان، الذي التقطت به صورها الأولى إلى جانب إمبراطور اليابان "ناروهيتو"، وزوجته "ماساكو"، بياقته المرتفعة، في حين أضافت حزاماً باللون الذهبي من توقيع دار أزياء "مارني" الإيطالية، من أجل تحديد منطقة الخصر.
 



واختارت الملكة الأردنية فستاناً باللون الوردي المطرز بالزهور من توقيع دار "زيمرمان" الأسترالية، وذلك خلال لقاء زوجة رئيس الوزراء الياباني يوكو كيشيدا، لكن اللافت في هذه الإطلالة أنها أجرت بعض التعديلات عليها، حيث أزالت بعض الورود حتى تبدو أكثر بساطة. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
11:00 | 2023-04-14
05:00 | 2023-04-14
04:30 | 2023-04-14
03:53 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website