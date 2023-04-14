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المرأة
الملكة رانيا تبهر الناس بإطلالتها في اليابان (صور)
Lebanon 24
14-04-2023
|
08:00
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ربما من النادر أن ترى إحدى السيدات الملكيات ترتدي البنطال في مناسباتٍ أو زياراتٍ رسمية، لكن الملكة الأردنية رانيا العبد الله اختارت بدلةً رائعة باللون الأسود أثناء زيارتها لدولة اليابان، وكعادتها استطاعت من خلالها لفت الأنظار بشدة.
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وفي التفاصيل، حضرت الملكة الأردنية البالغة من العمر 52 عاماً معرضاً في المتحف الوطني للفن الحديث في حديقة كيتانومارو في طوكيو، بعنوان "معرض الذكرى السبعين.. أسرار الخصائص الثقافية المهمة".
وخلال تلك الرحلة الثقافية من جولتها الملكية، أطلت الملكة رانيا ببدلةٍ سوداء من مجموعة أزياء "ألكسندر فولتير" لخريف وشتاء 2022، والتي تتميز بقصةٍ منحوتة، وصورة ظلية مشدودة للخصر، وخياطة كلاسيكية، وأكمام قصيرة وتفاصيل أزرار كلاسيكية.
ولم تكن هذه الإطلالة الوحيدة التي خطفت قلوب محبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أطلت لحظة وصولها إلى العاصمة طوكيو، بفستانٍ على شكل معطف باللون البيج من توقيع المصمم المغربي الهولندي محمد شلال.
وتميز هذا الفستان، الذي التقطت به صورها الأولى إلى جانب إمبراطور اليابان "ناروهيتو"، وزوجته "ماساكو"، بياقته المرتفعة، في حين أضافت حزاماً باللون الذهبي من توقيع دار أزياء "مارني" الإيطالية، من أجل تحديد منطقة الخصر.
واختارت الملكة الأردنية فستاناً باللون الوردي المطرز بالزهور من توقيع دار "زيمرمان" الأسترالية، وذلك خلال لقاء زوجة رئيس الوزراء الياباني يوكو كيشيدا، لكن اللافت في هذه الإطلالة أنها أجرت بعض التعديلات عليها، حيث أزالت بعض الورود حتى تبدو أكثر بساطة. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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