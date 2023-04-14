خصائصه متعدّدة.. هذا ما كشفته الاختبارات عن فوائد الذهب للبشرة

يُعتبر الذهب أثمن المعادن على الإطلاق، ولكنه لم يستطع أن يُحقق حتى الآن في المجال التجميلي ما حققه من شهرة في مجال المجوهرات. وهو خلافاً لمواد مثل الحمض الهيالوريني، والفيتامين C، والريتينول لايندرج ضمن المكونات التجميليّة الشائعة الاستعمال، فهل يعود ذلك إلى ارتفاع ثمنه أم إلى محدوديّة فعاليته؟

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وتكشف الاختبارات التي أُجريت على مادة الذهب في المجال التجميلي، أن الإيونات الموجودة فيها تعمل على تحفيز الخلايا، والأعصاب، والأوردة مما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدمويّة ويُساهم في مُحاربة جفاف البشرة وشيخوختها المُبكرة. وهي تُحافظ على مرونة الجلد كما تعمل على تفتيح لون البشرة وإزالة تصبغاتها. وهذه الفوائد تتحقّق عبر استعمال الأقنعة والكريمات التي تحتوي على خلاصة الذهب.



وقد أظهرت دراسات جديدة أُجريت على الذهب كمكوّن تجميلي، أنه يتمتع بدور مُضاد للأكسدة يسمح بمحاربة الإجهاد التأكسدي ويحدّ من إنتاج الجذيرات الحرة الناتجة عن الاعتداءات الخارجيّة من تعرّض للشمس، التلوث، التدخين والإجهاد النفسي. ولكن فعاليته في هذا المجال تبقى محدودة إذا ما تمّت مُقارنتها مع مكونات تجميليّة أخرى تُشتهر بدورها المُضاد للأكسدة مثل الفيتامين E.



هذا وأكدت هذه الدراسات على دور الذهب في حماية بروتينات الكولاجين والإلستين من التلف لدى التعرّض للاعتداءات الخارجيّة، ولكنها كشفت بالمُقابل دوره في الحدّ إنتاجها، كما أن استعمال الذهب على شكل جُسيمات متناهية الصغر في مستحضرات العناية يسمح لها باختراق المسام والنفاذ إلى داخل الجسم. وما زالت الدراسات عن تأثيره في هذا المجال غير كافية. أما السعر المُرتفع للمستحضرات التي يدخل الذهب في تركيبتها فلا يعود إلى الفعالية الاستثنائية لهذا المكوّن ولكن إلى السعر المُرتفع لهذا المعدن الثمين.

ويبدو أن فعالية الذهب في مجال الماكياج أكبر من فعاليته في مجال العناية بالبشرة، فهو يُضفي مسحة من الضوء والإشراق على سطح البشرة مما دفع ببعض الماركات التجميلية إلى إدراجه في تركيبات كريم الأساس، البودرة، الهايلايتر والبرايمر. ولكن هنا أيضاً تبقى كلفة مستحضرات الماكياج التي تحتوي على ذهب مُرتفعة جداً، ويمكن الحصول على المفعول المُعزّز للإشراق نفسه باستبدال الذهب باللؤلؤ أو الجزيئات البرّاقة التي تتميّز بكلفة أقل.