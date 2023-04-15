الفنانة العالمية الشهيرة تلمح لجنس جنينها الثاني.. شاهدوا ماذا فعلت في السوق (صورة)

ألمحت المغنية العالمية ريهانا لجنس جنينها، الذي أعلنت عن حملها فيه خلال عرضها الحماسي في مباراة نهائي السوبر بول 2023، بعد رصدها تشتري ملابس للطفل الذي لم تلده في أحد المحال التجارية.

وظهرت ريهانا في الصورة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية وهي تعاين ملابس للأطفال باللون الوردي، مما دفع المعجبين للاعتقاد أن مولودة ريهانا القادمة فتاة.

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من جهة أخرى، أشار الكثيرون إلى أن ريهانا فعلت ذات الشيء في حملها الأول، إذ ظهرت في محل تجاري خاص بالأطفال مممسكةً بملابس وردية للفتيات، ما دفعهم للاعتقاد بأنها تنتظر فتاةً، لكن انتهى الأمر بإنجابها صبيا. (فوشيا)