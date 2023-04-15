الفنانة المعروفة تظهر بالحجاب بعد عام من اعتزالها: "حبيت أشارككم فرحتي" (صورة)

أعلنت الفنانة المعتزلة زيزي عن ارتدائها الحجاب، وذلك بعد عام كامل من إعلانها اعتزال الفن بسبب حرمانيته.

وقامت زيزي بنشر صورة على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، ظهرت فيها مرتدية الحجاب للمرة الأولى، وعلقت قائلة: "الحمد والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي هداني وأنعم عليَّ بنعمة ارتداء الحجاب وبعد مرور سنة من اعتزالي وبعد زيارة بيت الله الحرام، حبيت أشارككم فرحتي".

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وكانت زيزي عادل قد أعلنت من قبل عن اختيارها للداعية مصطفى حسني لاستشارته في قرار اعتزالها الفن بسبب حرمانيته. وقالت إنها من جمهور مصطفى حسني، وتستحسن دائماً أقواله وطريقته المبسطة في شرح أصول الدين والتقرب إلى الله. (لها)