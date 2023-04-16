Advertisement

المرأة

بعد خلافات... كيم كارداشيان على لائحة حضور “MET GALA”؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1057622-638172300327800097.jpg
Doc-P-1057622-638172300327800097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرّر أن تحضر كيم كارداشيان احتفال Met Gala هذا العام، على الرغم من التقارير السابقة التي أفادت بأنها وعائلتها قد فُصلوا عن الحفلة الحصرية من قبل رئيسة تحرير Vogue آنا وينتور.

ومنذ ظهورها الأول عام 2013، حضرت كيم ثماني حفلات من حدث الموضة الشهير، وكان العام الماضي لحظة مهمة لعائلتها حيث تمّت وللمرة الأولى دعوة جميع الأخوات كيم وكورتني وكلوي وكيندال وكايلي بالإضافة إلى والدتهن كريس جينر.
Advertisement

وكان ظهور كيم كارداشيان الأول في Met Gala مع زوجها السابق كانييه ويست غير موفّق وأثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قارن الكثير من المستخدمين فستانها الزهري المبتهج بنمط الأريكة القديم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-16
14:00 | 2023-04-16
11:00 | 2023-04-16
08:00 | 2023-04-16
05:00 | 2023-04-16
23:00 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website