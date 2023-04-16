بعد خلافات... كيم كارداشيان على لائحة حضور “MET GALA”؟

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من المقرّر أن تحضر كيم كارداشيان احتفال Met Gala هذا العام، على الرغم من التقارير السابقة التي أفادت بأنها وعائلتها قد فُصلوا عن الحفلة الحصرية من قبل رئيسة تحرير Vogue آنا وينتور.ومنذ ظهورها الأول عام 2013، حضرت كيم ثماني حفلات من حدث الموضة الشهير، وكان العام الماضي لحظة مهمة لعائلتها حيث تمّت وللمرة الأولى دعوة جميع الأخوات كيم وكورتني وكلوي وكيندال وكايلي بالإضافة إلى والدتهن كريس جينر.وكان ظهور كيم كارداشيان الأول في Met Gala مع زوجها السابق كانييه ويست غير موفّق وأثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قارن الكثير من المستخدمين فستانها الزهري المبتهج بنمط الأريكة القديم.