Advertisement

المرأة

زينة عن خلافاتها مع أحمد عز: في بينا عيال وحنتصالح و"ملكوش دعوة"

Lebanon 24
16-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1057624-638172309487727667.jpg
Doc-P-1057624-638172309487727667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت النجمة زينة تصفية كل الخلافات بينها وبين والد طفليها النجم أحمد عز، وطالبت كل الذين انحازوا لطرف على حساب الثاني، التزام الصمت والابتعاد عن الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة.

كما نفت زينة صحة الأنباء حول وجود خلافات بينها وبين فريق عمل مسلسل "جعفر العمدة" ولكنها بنفس الوقت رفضت التعاون مجددا مع المخرج محمد سامي.
Advertisement

وظهرت زينة في لقطات قصيرة من البرومو الرسمي لحلقتها مع الإعلامية أسما إبراهيم لبرنامج "حبر سري" المقرر طرحها على شاشة قناة القاهرة والناس، وقالت: "الناس اللي بتدخل في أموري الشخصية يا ريت تخرس خالص وملهاش دعوة بيا وبخلافاتي مع أحمد عز لأننا بينا عيال وهنتصالح ملكوش دعوة".

وعن خلافها مع مخرج مسلسل "جعفر العمدة"  محمد سامي ، قالت زينة: "أنا مفيش نقطة خلاف بني وبين محمد سامي، وردا على سؤال حول احتمال تعاونهما مجددا قالت زينة: لأ مش حشتغل معاه تاني".

وحسب البرومو من المنتظر أن تكشف زينة تفاصيل خطبتها على الفنان تامر عبد المنعم في بداية مشوارها الفني، وترد على سؤال حول هل كانت الخطوبة مجرد جسر لدخول عالم الفن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-16
14:00 | 2023-04-16
11:00 | 2023-04-16
08:00 | 2023-04-16
02:00 | 2023-04-16
23:00 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website