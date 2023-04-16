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توقعت النجمة زينة تصفية كل الخلافات بينها وبين والد طفليها النجم أحمد عز، وطالبت كل الذين انحازوا لطرف على حساب الثاني، التزام الصمت والابتعاد عن الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة.كما نفت زينة صحة الأنباء حول وجود خلافات بينها وبين فريق عمل مسلسل "جعفر العمدة" ولكنها بنفس الوقت رفضت التعاون مجددا مع المخرج محمد سامي.وظهرت زينة في لقطات قصيرة من البرومو الرسمي لحلقتها مع الإعلامية أسما إبراهيم لبرنامج "حبر سري" المقرر طرحها على شاشة قناة القاهرة والناس، وقالت: "الناس اللي بتدخل في أموري الشخصية يا ريت تخرس خالص وملهاش دعوة بيا وبخلافاتي مع أحمد عز لأننا بينا عيال وهنتصالح ملكوش دعوة".وعن خلافها مع مخرج مسلسل "جعفر العمدة" محمد سامي ، قالت زينة: "أنا مفيش نقطة خلاف بني وبين محمد سامي، وردا على سؤال حول احتمال تعاونهما مجددا قالت زينة: لأ مش حشتغل معاه تاني".وحسب البرومو من المنتظر أن تكشف زينة تفاصيل خطبتها على الفنان تامر عبد المنعم في بداية مشوارها الفني، وترد على سؤال حول هل كانت الخطوبة مجرد جسر لدخول عالم الفن.