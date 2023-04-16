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المرأة

نصيحة من دينا الشربيني للمرأة المطلقة.. هذا ما قالته

Lebanon 24
16-04-2023 | 11:00
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كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن اكتسابها خبرات كبيرة في عالم الأمومة والزواج، بعد مشاركتها ببطولة مسلسل "كامل العدد" الذي عرض في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2023، وأكدت أنها تعاملت بحساسية كبيرة مع أطفالها داخل العمل بالرغم من أنها لم تجرب مشاعر الأمومة من قبل.
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وأضافت دينا الشربيني في تصريحات لبرنامج "كواليس النجوم": أنا صحيح مش أم لكن كنت حاسة الدور أوي. ومبسوطة جداً بالخبرة اللي اكتسبتها من المسلسل.

ووصفت المسلسل؛ بأنه مسرح لـ«مباراة كرة قدم»، وذلك بعد زواجها في المسلسل من الفنان شريف سلامة -الأب لثلاثة أطفال، لافتة إلى امتلاكها كذلك أربعة أطفال.

وشددت على ضرورة مراعاة الأم الأجواء النفسية للأطفال وعدم التفرد بالقرار، وقالت: "لازم تتأكدي أن الطرف الآخر هيراعي ربنا في أولادك، ولو مش الأفضل لأولادك بلاش".

وأشارت إلى تضمُّن المسلسل كافة الفئات والشرائح العمرية، لافتة إلى استفادتها من تعامل أخواتها مع أبنائهم المراهقين، في تجربتها الدرامية.

وسبق أن كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بالمشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ببطولة مسلسل "كامل العدد" مؤكدة أنه يناقش قضية مجمعية مهمة، وهي معاناة المرأة المطلقة الحاضنة لأطفال في رحلة البحث عن زواج جديد.
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