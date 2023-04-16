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المرأة

بعد عام على الانفصال.. هل عادت كاميلا كابيو لشون ميندز؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 08:00
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أعاد النجم الكندي شون ميندز إحياء علاقته بحبيبته السابقة المغنية الكوبية الأميركية كاميلا كابيو في مهرجان "كوتشيلا ، وذلك بعد مرور عام على انفصالهما الصادم.

ورصدت عدسات الباباراتزي شون ميندز وكاميلا كابيو يتبادلان القبلات وسط أعداد ضخمة من الحضور الذين تواجدوا في المهرجان الموسيقي الأضخم.
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وتظهر كابيو في مقطع فيديو شاركه موقع "ديلي ميل" البريطاني، تلفُّ يدها حول خصر مينديز، ليميل الأخير ناحيتها ويقبلها على شفتيها بعاطفة، وبعد إنتهائهما حدقا ببعضهما بكل حب.

كما ظهر الثنائي يرقصان على أنغام الموسيقى بكل حماسة في مقطع فيديو شاركه موقع "تي ام زي" الإخباري". (فوشيا)
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