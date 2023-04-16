الفخامة والاحتشام.. الملكة رانيا تخطف الانظار في اليابان

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خطفت الملكة الأردنية رانيا العبد الله القلوب باطلالاتها الفخمة والأنيقة أثناء زيارتها لدولة اليابان، وكعادتها شاركت متابعيها على تطبيق انستغرام بنشاطاتها اليومية ولفتت الأنظار بأناقتها واحتشامها.وحضرت الملكة الأردنية في إطلالة مختلفة وأطلت لحظة وصولها إلى العاصمة طوكيو، بفستانٍ على شكل معطف باللون البيج من توقيع المصمم المغربي الهولندي محمد شلال، ويتميّز بتصميمه الاستثنائي والأنيق لناحية ياقته المرتفعة مع طبقات من القماش المزمزم عند الأكتاف والذي أضاف حركة من السحر والأنوثة، ونسقت الملكة الثوب بحزام ذهبي من توقيع دار أزياء "مارني" الإيطالية، من أجل تحديد منطقة الخصر،وحملت في يدها حقيبةً من دار "فندي" الإيطالية، وهي حقيبة كانت قد ظهرت بها سابقاً خلال إحدى زياراتها لمدينة جدة في السعودية.وفي إطلالة أنيقة أخرى، اختارت الملكة الأردنية طقم كلاسيكس مستوحى من زهرة الساكورا اليابانية، فجاء على شكل قميص وتنورة طويلة وضيقة باللون الوردي مع تطريزات على شكل زهور كبيرة حمل توقيع دار "زيمرمان" الأسترالية، وقد أجرت بعض التعديلات على الرقبة ليبدو أكثر بساطة.وأكملت إطلالتها بحذاءٍ زهري شفاف باللون الوردي وبكعب عالٍ من تصميم دار "ديور" الفرنسية، وحملت حقيبة بيضاء من تصميم "غابرييلا هيرست".وكذلك أطلت الملكة رانيا ببدلة سوداء من مجموعة أزياء "ألكسندر فولتير" لخريف وشتاء 2022، تتميز بخياطتها الكلاسيكية مع قصةٍ منحوتة ومشدودة عند الخصر مع أكمام قصيرة وتفاصيل أزرار كلاسيكية مع بنطال واسع وفضفاض.ونسقت الملكة البدلة الأنيقة مع حذاءٍ ذي كعبٍ عالٍ من الساتان باللون الأحمر الكرزي، من توقيع العلامة التجارية جيانفيتو، وحملت في يدها حقيبة صغيرة من دار "ديور".