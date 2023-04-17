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المرأة
شيرين رضا: ابنتي ورثت عن والدها عمرو دياب "إيديه ورجليه"
Lebanon 24
17-04-2023
|
02:00
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أكدت الفنانة شيرين رضا، أن ابنتها الوحيدة نور لم ترث ملامح وجه والدها المطرب عمرو دياب، ولكنها ورثت عنه شكل اليد والقدم فقط، وقالت شيرين إنها مقصرة جداً في حق نفسها، وتبحث عن الحب وتجده أثناء تواجدها وسط الكلاب والقطط، لأن حبهم غير مشروط.
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وتحدثت شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب قائلة: "بنتي في الشبه مخدتش من أبوها عمرو دياب غير إيديه ورجليه، ولكن ورثت مني الكثير من الصفات، وعلمت بنتي النقاش لما أجي أقولها لا بقولها ليه لا، عشان تفهم وتعرف كل حاجة".
وكشفت شيرين سر العلاقة المميزة التي جمعت ابنتها نور بزوجتي أبيها دينا الشربيني وزينة عاشور، وقالت أنا قلت لها زينة عاشور مش "مرات أبوك" دي أمك الثانية لأنها أم اخواتك، وكان لازم العلاقة تبقى كده، لأني مبحبش حكاية "مرات الأب"، لأن في أربعة أطفال ملومش ذنب في اللي حصل، ولازم نبقى كلنا عائلة وأصدقاء.
أضافت: دينا الشربيني صاحبتي من زمان، وعمري ما كنت حفكر أخسر صداقتها، ولحد دلوقت احنا لسه أصحاب، لأني عمري لما أبص لعمرو دياب ما افتكر أنه كان زوجي أو فيه قصة حب بينا، كل الذكريات المشتركة بيننا اتمسحت، فور خروجه من حياتي.
وقالت شيرين رضا: أنا مقصرة في حق نفسي ومش بدي نفسي حب كافي وبحاول أعمل المفيد ومش بحب المرايات.
وأشارت إلى أنها تجد في الحيوانات الحب، والبشر يحبون أيضاً، ولكن يحبون لأسباب، متابعة: "بلاقي في حيواناتي الحب والكلاب والقطط بيحبوا من غير سبب".
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