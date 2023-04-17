رنا رئيس: خلافاتي مع خطيبي تُحلّ بطريقة فكاهية

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رفضت الممثلة المصرية رنا رئيس التصريح عن المبلغ الذي تقاضته من مقدم برنامج المقالب رامز جلال، بعد وقوعها ضحية في "رامز نيفر إند"، مؤكدة عدم علمها مسبقا بتخطيط المقلب، وأنها كانت أثناء التصوير طبيعية ولم تكترث لوجود رامز إلا بعد إشعال النار أمامها.وفوجئت رئيس باستخدام العصا الكهربائية مع الماء وإخراج الثعبان على وجهها، معتبرة نفسها قوية ولا تخاف من المرتفعات.وفي سياق آخر، أكدت الفنانة أنها شعرت بالخوف من المشاركة في مسلسل "أزمة منتصف العمر" إخراج كريم العدل وتأليف أحمد عادل، لافتة إلى أنه رغم أن الدور كان مناسبا لها من ناحية العمر، لكنه أكبر منها كأحداث، وبحاجة لممثل لديه ثمانين سنة خبرة، ومن أكثر الأعذار التي وضعتها أن التصوير خارج مصر ولا تتمكن من السفر.ورفضت رنا رئيس الدور لعدة مرات لكن بعد إلحاح الممثلة ريهام عبد الغفور وإصرارها تم قبولها للعرض، خاصة وأنها تعشق التحدي ومواجهة الصعوبات، ورافقتها في سفرها "ابنة خالتها المقربة" لخوفها من البقاء وحدها خارج مصر.واعتبرت رئيس في لقاء لها مع الإعلاميين محمد الكندي ومفيدة شيحة في برنامج "جمعتنا الليلة" الذي يبث على قناة" الظفرة" أنها قدوة نفسها، ولا تضع أحدا أمامها لتتشبه به، وتتمنى أن تكوّن تاريخا باسمها ولا يشبه الفنانات؛ لأن لكل فنان شخصية مختلفة عن الأخرى.وصرحت رنا رئيس أنها لم تستطع البكاء على وفاة والدها، وهي غير قادرة على التفكير بالموضوع واعتبرته "موجعا"، والحياة عوضتها بأخيها ووالدتها وزوج والدتها.وتحدثت عن جدها بأنه ساندها وساعدها كثيرا، مؤكدة تعلقها به وحبها العميق له، وتعلمت معنى الصبر والتسامح والتغاضي واختلاق الأعذار، وجعلها تتقبل فكرة الموت وتتعايش معها، فالحياة لا تتوقف على أي شخص في الدنيا وتبقى مستمرة دائما.وأعربت عن حبها العميق لخطيبها "يسري علي" ووصفته بأنه "كل حاجة في الدنيا" نظرا للتشابه بينهما في وجهات النظر والاحترام والاحتواء، كما أن الخلافات بينهما يتم حلها بطريقة فكاهية بعيدا عن الغضب والانفعال.وأكملت أنها تفضل النوم والأكل بطريقة رهيبة، وهما أهم شيء في الحياة.