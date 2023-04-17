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المرأة
نور الغندور: أعجبتني فكرة ياسمين صبري... ماذا قصدت؟
Lebanon 24
17-04-2023
|
08:00
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أبدت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، إعجابها بالطريقة التي اعتمدتها الممثلة ياسمين صبري عند وضعها للنقاب عند ارتيادها للأحياء الشعبية في مصر، وعلقت: "فكرة حلوة، أعجبتني".
واستغربت الغندور التطرق دائما إلى حياة ياسمين صبري الخاصة وعلاقتها بزوجها السابق أحمد أبو هشيمة، قائلة: "لكل واحد حياته الخاصة، ولكل شخص حرية اختيار الوقت المناسب للاعلان عن أمور معينة. وأكيد الناس عندهم فضول يعرفوا عن حياة الفنانين لانهم يحبوهم".
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وتحدثت عن الغزل الذي تتلقاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الكلمة الجميلة تسعد الإنسان وتشعره بالفرح، متمنية أن يسعى الجميع لنشر الأمور الإيجابية التي تعطي مزيدا من الطاقة للمضي قدما.
أما فيما يتعلق بالشأن الفني، فقد قالت إن هناك بعض التعديلات التي يجب القيام بها بنص العمل الذي سيجمعها بالممثل محمد رمضان، وعلقت: "الأمور متوقفة حاليا لحين الانتهاء من كتابة النص. والدم المصري يجمعنا بانتظار بلورة الأمور".
وكشفت عن تعاونها مع الفنان سيف نبيل، لكن تُجرى بعض التعديلات على الفيديو كليب، مؤكدة أن الأمور ليست واضحة لغاية اليوم.
وأشادت نور الغندور بتعاونها مع شركة "إيغل فيلمز" والمنتج جمال سنان، لافتة إلى أن تعاونهما أثمر عن العديد من النجاحات على الساحة الفنية.
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