بعد الهجوم عليها بسبب صورة... نوال الزغبي ترد: "اكيد ما شربت كحول!"

كل ما بيكون عندي عمل معين بيصير في هجوم بطريقة بشعة!! وتركيب إشاعات مغرضة!! بس بدّي قول إني شخص بيحترم كل الديانات السماوية 🙏 واكيد بهالشهر الفضيل شهر رمضان واللي بيعنيني شخصيا كتير 🙏 اكيد ما شربت كحول ! عيب بقى تشوهوا الحقايق لان ما بيصح إلا الصحيح ❤️
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 16, 2023
كل ما بيكون عندي عمل معين بيصير في هجوم بطريقة بشعة!! وتركيب إشاعات مغرضة!! بس بدّي قول إني شخص بيحترم كل الديانات السماوية 🙏 واكيد بهالشهر الفضيل شهر رمضان واللي بيعنيني شخصيا كتير 🙏 اكيد ما شربت كحول ! عيب بقى تشوهوا الحقايق لان ما بيصح إلا الصحيح ❤️