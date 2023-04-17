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المرأة

بعد الهجوم عليها بسبب صورة... نوال الزغبي ترد: "اكيد ما شربت كحول!"

Lebanon 24
17-04-2023 | 04:24
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تعرضت الفنانة نوال الزغبي في الايام القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها من احدى السهرات حيث أُشيع أنها تحتسي مشروبا كحوليا في شهر رمضان المبارك، ما عرضها لانتقادات واسعة من قبل المتابعين.

وفي أول رد لها، قالت نوال في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "كل ما بيكون عندي عمل معين بيصير في هجوم بطريقة بشعة، وتركيب إشاعات مغرضة !!".

وتابعت: "بس بدّي قول إني شخص بيحترم كل الديانات السماوية واكيد بهالشهر الفضيل شهر رمضان واللي بيعنيني شخصيا كتير"، مضيفة: "اكيد ما شربت كحول.. عيب بقى تشوهوا الحقايق لان ما بيصح إلا الصحيح".
 
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