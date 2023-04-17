جوري بكر تكشف سراً غريباً خلال تحضيرها لشخصية "وداد" في "جعفر العمدة"

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كشفت الفنانة جوري بكر سراً غريباً عن كواليس تحضير شخصية "وداد" التي تقدمها في مسلسل "جعفر العمدة".وتحدثت الفنانة المصرية في لقاء مع برنامج ET بالعربي عن تحضيراتها للشخصية وقالت: "قرأت المسلسل وفهمته وأحببته وبدأت ارتدي العباءة وأنزل إلى الشارع في منطقة السيدة زينب والحسين قبل أن يعرفني الجمهور، وكنت اتشاجر مع السيدات في الشارع، حتى أظهر بالشخصية القوية".وأضافت: "في يوم رأيت سيدة ترتدي عباءة وتضع الحجاب وتظهر جزء من شعرها مع مكياجها الثقيل فأخذت منها شكل شخصية وداد، كما أنني ابتعدت عن ممارسة الرياضة حتى يزداد وزني لأكون مناسبة للشخصية".ومسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين. (لها)