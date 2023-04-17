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المرأة

لكل سيدة.. اكتشفي "نجم الموضة" النسائية

Lebanon 24
17-04-2023 | 14:00
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أفادت مجلة "Elle" بأن القميص المقلم يمثل نجم الموضة النسائية في ربيع/صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة ذكورية أنيقة، تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القميص المقلم يطل هذا الموسم بوجه عصري جذاب، فبدلاً من القصة الضيقة، التي تسلط الضوء على الوسط، يأتي القميص بقصة أكبر من المقاس “Oversized” أو بقصة صندوقية قصيرة.
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وأضافت "Elle" أن القميص المقلم يأتي مصنوعاً من خامات مريحة مثل القطن والكتان والبوبلين، ويتألق بألوان زاهية مثل الأزرق السماوي والوردي والأخضر.
وعن كيفية التنسيق، أوضحت "Elle" أنه يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق القميص المقلم مع سروال جينز ذي قصة مستقيمة وحذاء لوفر مسطح.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق القميص المقلم مع سروال بذلة يكتسي باللون الأبيض وحذاء ذي كعب عال.
 
 
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