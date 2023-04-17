قبل عيد الفطر.. جربي هذه النصائح لبشرة مشرقة وصحية

تعَد العناية بالبشرة المختلطة مهمة صعبة، وإنما ليست مستحيلة؛ خصوصاً إذا ما أتقنتِ اختيار مستحضرات العناية بالبشرة، والخطوات التي عليك اتباعها للحصول على بشرة مشرقة وذات مظهر صحي.

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اليك مجموعةَ نصائح للعناية بالبشرة المختلطة:



- المواظبة على تنظيف البشرة: يعَد تنظيف البشرة من أهم الخطوات للعناية بالبشرة المختلطة قبل العيد؛ فهو يساعدك في الحفاظ على بشرة نديّة، ومكافحة ظهور البثور وحَب الشباب.. وللحصول على النتائج المرجوّة، احرصي على اختيار غسول لطيف للوجه، ذي جودة عالية، وفعال في إزالة الأوساخ والزيوت والدهون الموجودة على سطح البشرة، وفي الوقت نفسه، لا يسبب أيَّ جفاف للبشرة.





- التونر: لا تهملي استخدام التونر في روتين العناية ببشرتك المختلطة؛ فهو يعمل على تحقيق التوازن بين درجة الحموضة في الجلد وإزالة خلايا الجلد الميت.. وهذا التوازن يساعد البشرة المختلطة في امتصاص منتجات ومستحضرات العناية بالبشرة بشكل أفضل؛ مما يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوّة، وتعزيز فاعلية روتين العناية بالبشرة الذي تتبعينه.





- ترطيب البشرة جيداً: ترطيب البشرة من دون إثقالها بالدهون والزيت، يجعل البشرة المختلطة نَدية وناعمة كالحرير.. لذلك، احرصي على اختيار مرطب خفيف الوزن يوفّر لك ترطيباً صحياً لبشرتك، من دون أن يتسبب في إفراز زيوت زائدة على سطح البشرة؛ مما يعمل على منحك بشرة صحية نَدية خالية من اللمعان المزعج، وذات ملمس حريري.. استخدميه في الصباح والمساء.



- سيروم الفيتامين سي: السيروم هو مستحضر يحتوي على جزيئات صغيرة جداً تستهدف مشاكل جلدية معينة، وهو خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة المختلطة قبل العيد.. استخدميه في الصباح والمساء؛ فهو سيساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة بتوفير العناية القصوى ببشرتك.. احرصي على اختيار أنواع السيروم التي تحتوي على حمض الساليسيليك وزيت شجرة الشاي، أو تلك التي تشتمل على الريتينول.. كما يعَد سيروم الفيتامين سي، أحدَ أفضل الخيارات للبشرة من النوع المختلط.



معرفة متطلبات بشرتك: يعَد ماسك الوجه خطوة ضرورية جداً للعناية بالبشرة المختلطة قبل العيد، لكن احرصي على اختيار ماسكات الوجه التي تستهدف احتياجات بشرتك، مثل: الخطوط الدقيقة، التجاعيد، تفتيح البشرة وترطيبها.. كذلك، استخدمي ماسكات الوجه التي تشتمل على مضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن، التي تغذي البشرة وتكافح التجاعيد، وتجعلها أكثر توهجاً وإشراقاً.



التقشير ضروري: إن تقشير خلايا الجلد الميت، هو المفتاح للحفاظ على البشرة المختلطة ناعمةً ومتوهجة بشكل دائم، لاسيما خلال العيد.. لذلك، استخدمي مقشراً لطيفاً للوجه مرتين في الأسبوع؛ فهو يعمل على تجديد الخلايا والتخلص من الخلايا الميتة، ويعزز الدورة الدموية في البشرة.