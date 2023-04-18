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المرأة

تعيين الفنانة العربية الشهيرة سفيره لمنظمة "اليونيسف"

Lebanon 24
18-04-2023 | 05:00
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عيّنت منظمة اليونيسف النجمة بلقيس فتحي سفيرة لها للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم وذلك من خلال منصبها كسفيرة للمنظمة على أن تعمل للترويج عن أهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم خاصة الأطفال المهمشين والأكثر ضعفاً.
 
وكان لبلقيس إسهامات كثيرة في المجالات والخدمات الإنسانية فمنذ أن استلمت مهمتها بالمنظمة شاركت في عدة مواقف دولية أخرها كان دعمها لضحايا وجرحى زلزال سوريا وتركيا.
 
ونشرت بلقيس عبر "إنستغرام" صورة لها وهي ترتدي تيشرت مكتوب عليه اسم "منظمة اليونيسف"، وعلقت قائلة: "اليوم، يسر اليونيسف أن تعلن عن تعيين الفنانة بلقيس فتحي سفيرة لها للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم من خلال منصبها الجديد، ستعمل بلقيس على الترويج لأهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم، خاصةً الأطفال المهمشين والأكثر". (سيدتي)
 
 
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