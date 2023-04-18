بهذه الخطوات.. تحصلين على بشرة مشرقة يوم العيد

تركّز غالبية السيدات على مسألة العناية بالبشرة مع اقتراب العيد، فبعد شهر من الصوم وقلّة النوم والأكل وعدم القدرة على الالتزام بروتين يومي محدّد لنضارة البشرة، يصبح هدف أي سيدة تطبيق كل أنواع الروتينات لإعادة النضارة والإشراقة الى الوجه.

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ومن الضروري الاهتمام بشكلنا للحصول على بشرة صافية من خلال تطبيق بعض الخطوات الإضافية للعناية بالبشرة والجسم، وهي:



- إزالة آثار المكياج نهائياً قبل النوم حتى لا يتسبب في ظهور بقع داكنة على البشرة، ويرهق البشرة ويتلفها.



- تنظيف البشرة بغسول لطيف ومناسب، والتجفيف برفق بمنشفة ناعمة قطنية، واستبدال الصابون العادي بالحليب المنظف.



- تطبيق بخار الوجه من الخطوات الضرورية لتنظيف البشرة، وتحضيرها لاستقبال الترطيب والتغذية، حيث إن تعريض وجهنا لبخار الماء الساخن لمدة خمس دقائق كفيل بتطهير البشرة من السموم وفتح المسام، وتعزيز الدورة الدموية.



- استخدام تونر طبيعي يساعد على توازن مستويات معامل الحموضة PH، وإزالة الشوائب، وتنقية البشرة.



- ترطيب البشرة، وتغذيتها بكريم الترطيب الملائم لبشرتنا، وخصوصاً قبل النوم. (لها)