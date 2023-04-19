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المرأة
جيسي عبدو: لم أهدد ماغي بوغصن مثلما فعلت نوال الزغبي!
Lebanon 24
19-04-2023
|
02:00
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أكدت الممثلة جيسي عبدو، أنها تتابع مسلسل "للموت3"، وتحرص على مواكبة مجريات الأحداث المتعلقة بشخصيات العمل.
وأضافت عبدو، في تصريح لـ"فوشيا": "مسلسل "للموت" نجح في الجزأين الأول والثاني، ويستكمل نجاحه في الثالث. فهو كامل متكامل".
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وكشفت أنها تتواصل يوميا مع بطلة المسلسل الممثلة ماغي بو غصن لمناقشة مجريات الأحداث، وعلقت: "متشوقة جدا للنهاية ولكني لم أطلب منها معرفة ما سيحل بشخصيات العمل".
وأكدت أنها لا تعتمد طريقة الفنانة نوال الزغبي التي عمدت إلى تهديد الممثلة ماغي بو غصن عندما قالت لها ممازحة: "إذا بصير شي لجواد لا إنت صديقتي ولا بعرفك".
وأشارت جيسي عبدو إلى أنها تنقل لها وجهة نظرها بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي.
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