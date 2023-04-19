"كباش وقسوة وتحدي صارخ"... ورد الخال: لن يتوقع أحد مجريات أحداث "للموت 3"

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أعربت الممثلة ورد الخال، عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع شخصية "كارما" التي جسّدتها في مسلسل "للموت 3"، مشيرة إلى أن الثناء الذي تلقته من الجمهور ضاعف من إصرارها على تقديم الأفضل لهم.واستغربت الخال من علامات الاستفهام التي وُضعت على مشاركتها في "للموت 3"، وعلقت: "كثير من الأشخاص سألوا كيف بقبل كون بهيدا العمل. وأنا كنت رد عليهم بكرا بتحضروا وبتشوفوا".وكشفت أن أكثر ما أغراها للمشاركة في هذا المسلسل هو تواجد العنصر النسائي والنقلة النوعية في مواجهة بطلتي العمل لامرأة وهو الأمر الذي لم يعهده الجمهور في الجزأين الأول والثاني.وعلقت: "الأيام الجاي رح نشوف كباش وقسوة وتحدي صارخ بيننا لأنني سألتقي بريم وسحر في بيروت. والأمر الحلو أن أحداً لن يتوقع مجريات الأحداث".وعن حملها للسلاح، قالت إن زوجها باسم رزق دربها قليلا على كيفية استخدامه وهذا ما ساعدها في تطبيق الكثير من مشاهد الأكشن.وبررت بطلة مسلسل "للموت 3" القساوة التي تتعامل بها كارما مع شخصيات العمل، معلقة: "مش من السهل الإنسان يسامح الشخص يلي قتل ابنه. وكارما ما بتصفي إلا الأشخاص يلي بيغلطوا بحقها".وتوقفت ورد الخال عند تعليق شقيقها الممثل يوسف الخال الذي وصفها بـ"أسد الدراما"،مؤكدة أن ثناءه جاء من كونه ممثلا وعلقت: "يوسف دايما شهادته بمكانها".