للحامل.. 5 نصائح للاحتفال بعيد الفطر بصحة جيدة

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الحمل يجعل جسدك ضعيفاً وطاقتك محدودة، مما يجعلكِ بحاجة إلى الحذر للحفاظ على صحتك ونشاطك، لاسيما في المناسبات والأعياد التي تتطلب منكِ مجهوداً. وحتى لا يفسد الحمل فرحتك بعيد الفطر، وتحتفلي بالعيد بصحة ونشاط، اتبعي النصائح التالية.1- لا تجهدي نفسكالعيد يتطلب مجهوداً كبيراً بسبب المهام المنزلية، التسوق، إعداد المنزل لاستقبال المدعوين، وأيضاً الخروج لتلبية دعوات الأهل والأصدقاء، وهو ما يعرّضكِ للإجهاد.حافظي على صحتك ولا تجهدي نفسك كثيراً، اطلبي المساعدة من زوجك وأهلك، وإذا كانت ميزانيتك تسمح وظّفي مدبرة منزل، ولا بأس من رفض بعض الدعوات غير المهمة بلطف.2- التزمي بنظام غذائي صحيموائد العيد العامرة بالأطعمة الدسمة والحلويات المتنوعة، يشكّل ضغطاً عليكِ لكسر نظامك الغذائي، ولكن تذكري أن طفلك بداخلك، وان عليكِ الحفاظ على صحتك من أجله، لذا التزمي بنظامك الغذائي الصحي، ولا تتناولي الكثير من الحلويات والأطعمة غير الصحية، والتزمي بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي وصفها لكِ طبيبك.3- لا تبالغي في السهرسهرات العيد مغرية، ولكن أنتِ حامل وبحاجة إلى الحصول على قسط وافر من النوم الجيد، لذا لا تبالغي في السهر، ولا تفسدي روتين نومك في أيام العيد، يمكنكِ فقط السماح لنفسك بالنوم ساعة متأخرة عن موعدك من أجل الاحتفال.4- اشربي الكثير من المياهلا تجعلي أنشطة العيد الكثيرة تنسيكِ شرب المياه، فالمياه مهمة جداً لصحة حملك.5- التزمي بممارسة الرياضةعلى الرغم من الإرهاق الملازم لممارسة الرياضة، إلا أنها من أساسيات الحفاظ على صحة حملك، وتعزيز طاقتك ونشاطك، لذا لا تهمي ممارسة الرياضة، وضعيها على جدولك اليومي وسط أنشطة العيد المتنوعة. (نواعم)