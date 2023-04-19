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المرأة

دينا الشربيني تتذكّر والدها برسالة مؤثرة

Lebanon 24
19-04-2023 | 14:00
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نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لوالدها الراحل، وجّهت من خلالها رسالة مؤثرة إليه، طالبةً من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت دينا على الصورة قائلةً: "اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم نوّر قبره ووسّع مدخله وآنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وارزقه سعادة أبدية في جنّتك، اللهم أمين يارب العالمين".
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وكان والد دينا الشربيني قد رحل عن دنيانا قبل أسبوعين، حيث أعلنت وفاته من خلال منشور على حسابها في "إنستغرام"، وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العزاء، بينهم: كريم عبدالعزيز، ماجد المصري، هند صبري، شيرين رضا، ياسمين صبري، ليلى علوي، هنادي مهنا، شريف منير، إسعاد يونس، أشرف زكي، عزوز عادل، حسن الرداد، إيمي سمير غانم وغيرهم الكثير. (لها) 

المصدر: لها
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