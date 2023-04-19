لفقدان 5 كيلوغرامات بلا معاناة.. جرّبي هذه النصائح

أعطت مجموعة من الخبراء في مجال التغذية السليمة أفضل النصائح والطرق التي يمكن تطبيقها لفقدان خمسة كيلوغرامات بسرعة.



وفي تقرير نشره موقع "Eat This Not That"، أوضح الخبراء أنه لا ينبغي أن يتمحور الوصول إلى الوزن المثالي حول برنامج أو نظام غذائي محدد، وإنما يجب أن يكون أسلوب حياة يمكن تحقيقه مع عادات غذائية صلبة وطرق صحية للتخلص من الإجهاد والتوتر وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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ونصحوا بالتنفس بعمق قبل تناول الطعام، ويعتقدون بأن أخذ 10 أنفاس عميقة قبل الوجبات يساهم في تنشيط نظام الاسترخاء في الجسم، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن ما يتم تناوله وبشكل أبطأ، إلى جانب هضم الطعام بشكل أكثر كفاءةً. وشرح الأطباء الأمر بأن التنفس بعمق وببطء قبل تناول الطعام "يساعد الجسم على العمل بكفاءة، وبالتالي سيعمل التمثيل الغذائي بشكل أفضل ويصبح فقدان الوزن أسهل".

كذلك، نصح خبراء التغذية بتناول كوب من الشاي الأسود أو الأخضر أو الصيني الأسود قبل الوجبات، حيث إنها تحتوي على الأحماض الأمينية الثيانين، التي تعزز الاسترخاء واليقظة.

وقالت خبيرتا التغذية ليسي وتامي لاكاتوس إن تناول الشاي قبل الوجبات يساعد في كبح الرغبة بالإفراط في تناول الطعام. وأوضحتا أن "كلاً من الشاي المثلّج والشاي الدافئ سيفي بالغرض، ولكن الشاي الدافئ مهدّئ ويمكن أن يساعد في تهدئة الأعصاب، لأن الحرارة تمنع الإسراف في تناول الطعام".

ونصحت خبيرتا التغذية أيضاً بتناول حفنة من الفول السوداني قبل 30 دقيقة من الوجبة الرئيسية لدعم جهود فقدان الوزن. كما شرحتا أن الفول السوداني "يحتوي على بروتين أكثر من أي مكسّرات أخرى، وهو أيضاً مصدر مهم للألياف والدهون الجيدة، وأكثر من 30 من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وكلها تعتبر عوامل مهمة في إنشاء نظام غذائي صحي على المدى الطويل يكون مستداماً لكل أنماط الحياة تقريباً".

ورأى الخبراء أن زيادة كمية البروتين يمكن أن تساعد في تسريع جهود إنقاص الوزن من طريق تقليل الرغبة الشديدة وكبح الشهية وزيادة قدرة الجسم على حرق الدهون. كما أوصوا بإضافة مصدر أو مصدرين من مصادر البروتين مثل الدواجن أو اللحوم أو الزبادي أو المكسّرات المختلطة.





هذا وأشار خبراء التغذية الى أن وجود كمية عالية من الألياف في الأطعمة مهم جداً، لأنها تنتقل عبر الجسم من دون هضم. وبالتالي فإن تضمين الألياف الكافية في النظام الغذائي يساعد على إبطاء عملية الهضم، ويمنح الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، ومن المهم تناول 25 غراماً من الأطعمة الغنية بالألياف يومياً.