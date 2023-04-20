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المرأة

الفنانة العالمية تطمئن جمهورها بعد انفصالها: "أنا بخير"

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:00
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تسعى تايلور سويفت لمتابعة جولتها الغنائية Eras بحماس، على الرغم من الأزمة التي تعيشها بعد انفصالها عن حبيبها جو ألوين.
 
وخلال حفلتها الغنائية، قام شخص من بين الحضور برفع لافتة مكتوب عليها "هل أنت بخير؟".
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تايلور رأت اللافتة، فقامت بتوجيه يدها باتجاه اللافتة ورفعت  إبهامها وأشارت إلى أنها بخير، ما جعل الجمهور يطمئن على أنها بحالة نفسية جيدة.
 
تايلور سويفت - صورة من إنستقرام



وفي أول منشور لها عبر السوشيال ميديا، حاولت تايلور تجاهل أزمة انفصالها، وكتبت فقط عن أعمالها الفنية، حيث شاركت بوست على إنستغرام لمجموعة صور من الحفلات التي أقامتها وشكرت جمهورها الذي شاركته 3 حفلات في مدينة فلوريدا الأميركية.


وانفصلت تايلور سويفت عن جو ألوين قبل عدة أسابيع فقط وذلك بعد علاقة استمرت 6 سنوات، وكان مصدر مقرب منهما قد أكد لـ PEOPLE أن الانفصال جاء ودياً ولم يكن مأساوياً. (et بالعربي)
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