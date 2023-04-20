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المرأة

الممثلة الشهيرة تقرّر الزواج من حبيبها.. وموعد الزفاف يثير جدلاً ما القصة؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 05:00
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أعلنت الممثلة التركية الينا بوز أنها ستودّيع العزوبية ولكن بعد أربع سنوات، إذ قررت الزواج من حبيبها مدحت جان اوزار الذي يكبرها بـ١٧ سنة، في عام ٢٠٢٧ بعد ان يحصل على الجنسية البرتغالية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زفاف ألينا بوز الذي نشرته صحيفة Takvim التركية، وعلقوا على الخبر بسخرية خاصة أن بوز وضعت خططًا منذ الآن لزواجها بعد أربع سنوات.
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نذكر أن الينا بوز دائماً ما تظهر مع حبيبها مدحت جان أوزار في مناسبات عديدة، واحتفلت مع شريكها في فيلم "رأس السنة" باطلاق الفيلم لصالح منصة "ديزني بلاس". (بصراحة)
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