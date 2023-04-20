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المرأة

ديميت أوزدمير تتنازل عن مجوهراتها من أجل الإنفصال

Lebanon 24
20-04-2023 | 14:00
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ما زال خبر إنفصال الثنائي ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش يتصدر الأخبار بالصحف والمواقع الإلكترونية التركية،فبعد ما يقرب من 8 شهور على زواجهما، قرر الثنائي الإنفصال بعد فترة من الخلافات بينهما وتوتر العلاقة بشكل واضح.
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وقد نشرت التقارير الصحفية بصحيفة تقويم التركية أن بالفعل ديميت أوزدمير بطلة "إسمي فرح" قد غادرت منزلها ولم تأخذ معها أي شيء، بما في ذلك خاتم الزفاف الشهير الذي أهداها اياه أوزهان وكتبت عنه الصحف وقت زفافها إذ يبلغ سعره مليون ليرة تركية.
 
بالإضافة إلى باقي مجوهرات الزفاف والتي وصلت قيمتها إلى 2 مليون ليرة تركية. حتى الهدايا التي أهداها اياها أوزهان قد تركت جميعها من أجل قرار الإنفصال النهائي.
 
ولكن وفقاً لقرار المحكمة العليا فإن المجوهرات التي يتم إرتداؤها في حفل الزفاف هي ملك للمرأة.
 
وكان الثنائي قد أصدرا بيانًا قبل أيام للإعلان عن خبر إنفصالهما كما وجها رسالة للصحافة بإحترام قرارهما وعدم الترويج لأخبار مغلوطة.

وكان إسم ديميت أوزدمير  وآنجين إكيوريك بطلا مسلسل "إسمي فرح"الأكثر بحثًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية حيث إحتل آنجين المركز الثامن، أما ديميت فجاءت بالمركز السابع. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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