16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
8
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ديميت أوزدمير تتنازل عن مجوهراتها من أجل الإنفصال
Lebanon 24
20-04-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما زال خبر إنفصال الثنائي ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش يتصدر الأخبار بالصحف والمواقع الإلكترونية التركية،فبعد ما يقرب من 8 شهور على زواجهما، قرر الثنائي الإنفصال بعد فترة من الخلافات بينهما وتوتر العلاقة بشكل واضح.
Advertisement
وقد نشرت التقارير الصحفية بصحيفة تقويم التركية أن بالفعل ديميت أوزدمير بطلة "إسمي فرح" قد غادرت منزلها ولم تأخذ معها أي شيء، بما في ذلك خاتم الزفاف الشهير الذي أهداها اياه أوزهان وكتبت عنه الصحف وقت زفافها إذ يبلغ سعره مليون ليرة تركية.
بالإضافة إلى باقي مجوهرات الزفاف والتي وصلت قيمتها إلى 2 مليون ليرة تركية. حتى الهدايا التي أهداها اياها أوزهان قد تركت جميعها من أجل قرار الإنفصال النهائي.
ولكن وفقاً لقرار المحكمة العليا فإن المجوهرات التي يتم إرتداؤها في حفل الزفاف هي ملك للمرأة.
وكان الثنائي قد أصدرا بيانًا قبل أيام للإعلان عن خبر إنفصالهما كما وجها رسالة للصحافة بإحترام قرارهما وعدم الترويج لأخبار مغلوطة.
وكان إسم ديميت أوزدمير وآنجين إكيوريك بطلا مسلسل "إسمي فرح"الأكثر بحثًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية حيث إحتل آنجين المركز الثامن، أما ديميت فجاءت بالمركز السابع. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عمليّة أمنية في الحازمية.. مطلوبٌ "يُسمّم الناس" سقط وهويته تكشف!
Lebanon 24
عمليّة أمنية في الحازمية.. مطلوبٌ "يُسمّم الناس" سقط وهويته تكشف!
03:20 | 2023-04-20
20/04/2023 03:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تحسمها... هذا أول يوم من عيد الفطر
Lebanon 24
السعودية تحسمها... هذا أول يوم من عيد الفطر
11:24 | 2023-04-20
20/04/2023 11:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار" جديد يظهرُ في لبنان.. معلومات تكشف مصدره
Lebanon 24
"دولار" جديد يظهرُ في لبنان.. معلومات تكشف مصدره
15:15 | 2023-04-20
20/04/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن موعد عيد الفطر... ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن موعد عيد الفطر... ماذا كشفت؟
05:50 | 2023-04-20
20/04/2023 05:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. عنصر جديد ينضم الى SAYRAFA
Lebanon 24
قريباً.. عنصر جديد ينضم الى SAYRAFA
02:15 | 2023-04-20
20/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-04-20
صاحبات أجمل عيون في العالم.. تعرفي إليهن!
11:00 | 2023-04-20
ياسمين عبد العزيز: أستعد للاختباء من الجمهور بسبب نهاية "ضرب نار"
08:00 | 2023-04-20
منها تقشير الشفاه.. 5 استخدامات لفرش الماسكارا القديمة
05:00 | 2023-04-20
الممثلة الشهيرة تقرّر الزواج من حبيبها.. وموعد الزفاف يثير جدلاً ما القصة؟
02:00 | 2023-04-20
الفنانة العالمية تطمئن جمهورها بعد انفصالها: "أنا بخير"
23:00 | 2023-04-19
لفقدان 5 كيلوغرامات بلا معاناة.. جرّبي هذه النصائح
فيديو
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
21/04/2023 01:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
21/04/2023 01:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
21/04/2023 01:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact