ياسمين عبد العزيز: أستعد للاختباء من الجمهور بسبب نهاية "ضرب نار"

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كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استعدادها للتخفّي عن أعين جمهورها، بسبب نهاية مسلسل "ضرب نار"، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني الحالي، حيث أكدت أن نهاية العمل لن تكون متوقعة بالنسبة الى الجمهور.وتحدثت ياسمين عن نهاية المسلسل، خلال تصريحات صحافية، حيث قالت: "الجمهور منتظر النهاية وكله خايف منها، آخر حلقة نهايتها غير متوقعة". وأضافت: "الناس عايزين يشوفوا إيه اللي هيحصل في الآخر مع جابر، مهرة هترجع له ولا لأ؟ لكن بقولّهم انتظروا نهاية غير متوقعة، وأنا هختفي عن الجمهور قبل عرضها بسبب رد فعلهم".مسلسل "ضرب نار" من بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، أحمد عبدالله، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مجتمع الصعيد وقضية الأخذ بالثأر من خلال شخصية "جابر أبو شديد" الذي يهرب من بلده إلى القاهرة خوفاً من الثأر، وهناك يتعرف الى "مهرة" لتبدأ قصة حبّهما وسط صراعات من نوع آخر. (لها)