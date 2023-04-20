18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
7
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ياسمين عبد العزيز: أستعد للاختباء من الجمهور بسبب نهاية "ضرب نار"
Lebanon 24
20-04-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استعدادها للتخفّي عن أعين جمهورها، بسبب نهاية مسلسل "ضرب نار"، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني الحالي، حيث أكدت أن نهاية العمل لن تكون متوقعة بالنسبة الى الجمهور.
Advertisement
وتحدثت ياسمين عن نهاية المسلسل، خلال تصريحات صحافية، حيث قالت: "الجمهور منتظر النهاية وكله خايف منها، آخر حلقة نهايتها غير متوقعة". وأضافت: "الناس عايزين يشوفوا إيه اللي هيحصل في الآخر مع جابر، مهرة هترجع له ولا لأ؟ لكن بقولّهم انتظروا نهاية غير متوقعة، وأنا هختفي عن الجمهور قبل عرضها بسبب رد فعلهم".
مسلسل "ضرب نار" من بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، أحمد عبدالله، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مجتمع الصعيد وقضية الأخذ بالثأر من خلال شخصية "جابر أبو شديد" الذي يهرب من بلده إلى القاهرة خوفاً من الثأر، وهناك يتعرف الى "مهرة" لتبدأ قصة حبّهما وسط صراعات من نوع آخر. (لها)
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
14:45 | 2023-04-19
19/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة أمنية في الحازمية.. مطلوبٌ "يُسمّم الناس" سقط وهويته تكشف!
Lebanon 24
عمليّة أمنية في الحازمية.. مطلوبٌ "يُسمّم الناس" سقط وهويته تكشف!
03:20 | 2023-04-20
20/04/2023 03:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
18:17 | 2023-04-19
19/04/2023 06:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تحسمها... هذا أول يوم من عيد الفطر
Lebanon 24
السعودية تحسمها... هذا أول يوم من عيد الفطر
11:24 | 2023-04-20
20/04/2023 11:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن موعد عيد الفطر... ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن موعد عيد الفطر... ماذا كشفت؟
05:50 | 2023-04-20
20/04/2023 05:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2023-04-20
منها تقشير الشفاه.. 5 استخدامات لفرش الماسكارا القديمة
05:00 | 2023-04-20
الممثلة الشهيرة تقرّر الزواج من حبيبها.. وموعد الزفاف يثير جدلاً ما القصة؟
02:00 | 2023-04-20
الفنانة العالمية تطمئن جمهورها بعد انفصالها: "أنا بخير"
23:00 | 2023-04-19
لفقدان 5 كيلوغرامات بلا معاناة.. جرّبي هذه النصائح
16:00 | 2023-04-19
إحذري.. مرض خبيث يرتبط بسرطان الثدي
14:00 | 2023-04-19
دينا الشربيني تتذكّر والدها برسالة مؤثرة
فيديو
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
20/04/2023 20:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
20/04/2023 20:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
20/04/2023 20:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact