Advertisement

المرأة

ياسمين عبد العزيز: أستعد للاختباء من الجمهور بسبب نهاية "ضرب نار"

Lebanon 24
20-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1059112-638175903246978625.PNG
Doc-P-1059112-638175903246978625.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استعدادها للتخفّي عن أعين جمهورها، بسبب نهاية مسلسل "ضرب نار"، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني الحالي، حيث أكدت أن نهاية العمل لن تكون متوقعة بالنسبة الى الجمهور.
Advertisement

وتحدثت ياسمين عن نهاية المسلسل، خلال تصريحات صحافية، حيث قالت: "الجمهور منتظر النهاية وكله خايف منها، آخر حلقة نهايتها غير متوقعة". وأضافت: "الناس عايزين يشوفوا إيه اللي هيحصل في الآخر مع جابر، مهرة هترجع له ولا لأ؟ لكن بقولّهم انتظروا نهاية غير متوقعة، وأنا هختفي عن الجمهور قبل عرضها بسبب رد فعلهم".

مسلسل "ضرب نار" من بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، أحمد عبدالله، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مجتمع الصعيد وقضية الأخذ بالثأر من خلال شخصية "جابر أبو شديد" الذي يهرب من بلده إلى القاهرة خوفاً من الثأر، وهناك يتعرف الى "مهرة" لتبدأ قصة حبّهما وسط صراعات من نوع آخر. (لها)    
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-20
05:00 | 2023-04-20
02:00 | 2023-04-20
23:00 | 2023-04-19
16:00 | 2023-04-19
14:00 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website