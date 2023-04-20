عيد الفطر 2023.. اليك أكثر قصات الشعر رواجاً وشعبية

يُعد عيد الفطر أفضل فرصة للمرأة لتتألق بإحدى قصات الشعر الجديدة والرائجة؛ إذ إن سهرات العيد والأوقات التي تمضينها خلاله برفقة العائلة والأصدقاء تتطلب إطلالة مميزة وجذابة تواكبين فيها أجدد صيحات الموضة وأكثرها رواجاً، بما فيها قصة شعر تناسبك وتجعل مظهرك متجدداً وأكثر حيوية وشباباً.

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اليك مجموعة من أكثر قصات عيد الفطر 2023 رواجاً وشعبية؛ لتختاري منها ما يناسبك:





- قصة الكاريه المتساوية الطول: تُعد قصة الكاريه إحدى أكثر قصات الشعر رواجاً وشعبية لهذا الموسم، وخصوصاً قصة الشعر الكاريه بطول متساوٍ يصل إلى حدود الذقن؛ فهي قصة شعر شبابية تناسب مختلف الأعمار، ولا سيما للنساء في عمر الثلاثين وما فوق؛ حيث تمنحهن مظهراً شبابياً أكثر حيوية وأنوثة، وبالتالي لا شك أنها ستكون أحد أفضل الخيارات لعيد الفطر 2023.







- قصة الشعر الطبقات مع الغرة المتدرجة: لإطلالة جذابة جداً ولافتة في العيد؛ بإمكانك التحول إلى قصة الشعر الطبقات مع الغرة المتدرجة، فهي قصة شعر رائجة جداً، وستشاهدينها كثيراً بين النساء خلال هذا العام. وهي من قصات الشعر التي تبرز ملامح الوجه وتمنحها جمالاً، وتضمن لك "لوك" عصرياً شبابياً رائعاً.





- قصة الشعر الطويل الستريت مع الغرة الفرنسية: إذا كنت من النساء اللاتي يعشقن الشعر الطويل، ولا ترغبين في قصه، وإنما تريدين أن تتألقي في العيد بإطلالة عصرية جذابة؛ فلا تقلقي، إذ يمكنك اعتماد قصة الشعر الطويل الستريت مع الغرة الفرنسية التي تغطي الجبين، والتي تُعد إحدى أكثر صيحات الشعر رواجاً في عام 2023.







- قصة الشعر المتوسط الطول مع الغرة القصيرة: تمنحك هذه القصة مظهراً جذاباً وعصرياً، وتعزز من أنوثتك، وهي من قصات الشعر الرائجة التي تضمن لك «لوك» ناعماً بلمسة عصرية أكثر أنوثة وجمالاً. وهي من أفضل قصات الشعر التي بإمكانك اعتمادها في عيد الفطر 2023، خصوصاً أن قصات الشعر المتوسط الطول تلائم مختلف أشكال الوجه.