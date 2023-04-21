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المرأة

"الناس كل شوية تتكلم.. الفنانة الشهيرة تكشف السر وراء شكل شفتيها الغريب

Lebanon 24
21-04-2023 | 02:00
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تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي للكثير من التعليقات الساخرة بسبب شكل شفتيها الممتلئة من الأسفل في ملامح تبدو كأنها خطأ في حقن الفيلر، وذلك بعد ظهورها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في رمضان 2023.
 
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وفي أحد اللقاءات التليفزيونية، كشفت منة فضالي عن السر وراء شكل شفتيها الغريب، وأوضحت أن هذه العلامة مرتبطة بتفاصيل شخصيتها في الدور.
 وقالت منة فضالي: "نرجس هي شخصية بتهتم بنفسها وكانت بتروح تحقن فيلر في روكسي عند ناس مش معروفين وده اتقال في سياق المشاهد، يعني كنت بطلع أوقات بالعلامة دي وأوقات تانية من غيرها  وده تبع تفاصيل شخصية نرجس لكن الناس كل شوية تتكلم وتقول هي عاملة كدة ليه! يا دي الغباء".
 
 
وأثار تعليق منة فضالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في موجة سخرية جديدة منها خاصة وأنها ظهرت في اللقاء التليفزيوني بنفس تأثير الفيلر أسفل الشفاه وهو ما دفع متابعين للتعليق بكلمات منها: "يعني طالعة بتتهمينا بالغباء وتقولي إن ده بسبب الشخصية وإنك كنتي بتنسي تعمليه أوقات في بعض المشاهد، ودلوقتي طالعة بيه في البرنامج"، "مش عيب إن أي ست تتعرض لخطأ فيلر العيب إنها  تكذب وتتهم اللي بيعلقوا عليها بالغباء". (ليالينا)
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