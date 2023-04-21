أخطاء مكياج تتسبب في ظهور حبّ الشباب!

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قد تسهم أخطاء المكياج في ظهور حب الشباب لأن بعض مستحضرات التجميل تحتوي على مكونات تعزز حب الشباب، وقد تكون كيفية استخدام المنتج عاملاً إضافياً يسهم في تفاقم ظهور هذه البثور.أخطاء المكياج لتجنب حب الشباب:1. النوم مع وضع المكياج:إذا كنتِ تستخدمين مناديل مزيل المكياج في الليل لإزالة مكياجكِ، فأنتِ لا تفعلين ما يكفي لإزالة جميع آثار المكياج. من المهم، عند تنظيف الوجه، الحرص على عدم إبقاء أي بقايا للمكياج على وجهك قبل النوم. استخدمي مزيلات المكياج بمكونات متخصصة بدلاً من مناديل المكياج، أو نظفي وجهكِ مرتين في اليوم.2. عدم غسل اليدين قبل وضع المكياج:إذا لم تغسلي يديكِ قبل وضع المكياج، فقد تنقلين البكتيريا والأوساخ من أصابعكِ إلى وجهكِ، وهذا أحد أسرع أسباب تفشي حب الشباب.لذا، اغسلي يديكِ دائماً، قبل وبعد وضع المكياج، واستخدمي فرش المكياج لتطبيقه.3. المنتجات المنتهية الصلاحية:عدم التخلص من المكياج الذي تم فتحه منذ وقت طويل، أو يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته، يسبب المشاكل الجلدية، فالعمر الافتراضي للمكياج المطبق على الوجه له تاريخ انتهاء محدد. فالماسكارا يجب استبدالها كل ثلاثة أشهر، والكحل، وظلال العيون من ستة إلى اثني عشر شهراً، وعادة ما تكون مدة صلاحية مكياج الوجه والأساس والبودرة 12 شهراً، احرصي دائماً على الرجوع إلى تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على المنتج.4. مشاركة منتجات المكياج:حاولي دائماً تجنب مشاركة المكياج مع الآخرين، أو استخدام أدوات أو منتجات شخص آخر، لأن ذلك يعرضك للزيوت والجراثيم، التي يمكن أن تكون ضارة ببشرتكِ، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تفشي حب الشباب.5. تغطية حب الشباب بالمكياج:إن ترك حب الشباب الحالي يتفاقم من خلال تغطيته بالمكياج دون حماية بشرتكِ بواقي الشمس والمرطب والكريمات المضادة لحب الشباب، هو أيضاً أحد أخطاء المكياج التي تسبب زيادة البثور.اعتني ببشرتكِ المتأثرة بحب الشباب قبل وضع أي كريم أساس، وابتعدي عن وضع المكياج على أي مسام مكشوفة لتفادي العدوى. اتركي بشرتكِ تلتئم أولاً، ثم استخدمي المكياج.6. لا تدعي بشرتكِ تتنفس:يمنع استخدام المكياج على بشرتكِ بشكل متكرر من تلقي ما يكفي من الهواء للتنفس، تماماً كما يمكن أن يسبب ارتداء الكثير أو يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.ستستفيد بشرتكِ من الاستراحة إذا كان بإمكانك محاولة الذهاب دون مكياج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. (زهرة الخليج)