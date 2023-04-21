حرق جثمان المنتجة والمغنية الشهيرة بعد وفاتها...

غيب الموت المنتجة والمغنية الهندية باميلا شوبرا، زوجة المخرج ياش شوبرا عن عمر 74 عامًا في مومباي.

ووفق الأنباء المتداولة فقد لفظت الفنانة أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

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وقالت عائلة باميلا في بيان لها: "بقلوب مثقلة تود عائلة شوبرا إبلاغكم بوفاة باميلا، 74 عامًا، هذا الصباح. تم إحراق جثتها في الساعة 11 صباحًا اليوم. نحن ممتنون لصلواتكم وتود العائلة طلب الخصوصية في هذه اللحظة من الحزن العميق والتفكير".

وعبّر العديد من نجوم بوليوود عن حزنهم بوفاة باميلا شوبرا، ووجهوا رسائل التعازي لها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استذكروا مسيرتها الفنية، وأشادوا بها.



وكان من بين النجوم المعلقين أميتاب باتشان، شاروخان وأريان خان، أبهيشيك باتشان، ايشواريا راي باتشان، كاجول، فيكي كوشال، كاترينا كيف، هيثريك روشان.



كما توجه مجموعة من النجوم إلى منزل الراحلة للوقوف بجانب أسرتها بحسب ما أظهرته الصور المتدولة. (فوشيا)