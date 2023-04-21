ممثلة اعتذرت عن "النار بالنار": الأجر الذي عرض علي مخزي

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أعربت الممثلة السورية لوريس قزق عن استيائها من طريقة تعامل شركات الإنتاج مع بعض الممثلين، والأجور التي تضعها للشخصيات.وكشفت عن وجود صراع بينها وبين شركات الإنتاج، مؤكدة أنها ترفض التفاوض على أجرها المادي، فهي تقدم شروطها ولا تتراجع عنها، وهذا ما دفعها للاعتذار عن المشاركة بمسلسل" النار بالنار"، من إخراج محمد عبد العزيز وتأليف رامي كوسا.ووصفت الأجر الذي عرض عليها بـ"المخزي"، بالإضافة إلى أن كتابة المشهد تتم في لحظة التصوير، وهذا يتطلب جهداً وتعباً دون مقابل منصف.وأعربت عن استيائها كذلك من عدد المشاهد الذي تعرض عليها، ومن الوضع الراهن لسير عملية اختيار الأدوار، حيث تضطر للموافقة على الشخصية حتى لا تُنسى من قبل الجمهور، وكانت قد حاولت سابقاً التمرد ورفض بعض الأدوار غير المهمة، مما أدى إلى انقطاعها عن العمل لمدة عامين.وأشارت في إطلالة لها مع برنامج "المختار" إلى أنها تريد إثبات حضورها في الدراما ولو في مشهد واحد، وما زالت تنتظر الفرصة المناسبة لدور قوي وبطولة متقنة.وشددت على أنها ليست متخوفة من أمر تتالي الشخصيات العادية التي تؤديها، إذ شاركت في مسلسل "ضبو الشناتي"، من إخراج الليث حجو وتأليف ممدوح حمادة، بعدد كبير من المشاهد، ورشحها المخرج نفسه لدور في مسلسل " الندم" بستة مشاهد فقط.