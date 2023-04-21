جوري بكر تكشف سبب إخفاء حملها عن فريق "جعفر العمدة".. ماذا قالت عن "مضطهديها"؟

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كشفت الفنانة المصرية جوري بكر، أنها علمت بحملها الأول أثناء تصوير مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، موجهة الشكر لزوجها الذي سمح لها باستكمال التصوير عند معرفته بالخبر.وقالت بكر خلال لقائها مع برنامج "القاهرة اليوم"، إنها قررت إخفاء خبر حملها لحين الانتهاء من التصوير، حتى لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لا سيما أن التصوير كان مكثفا والمشاهد صعبة تحتاج إلى جهد واضح.وأعربت الفنانة المصرية عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"؛ نظرا لكون دورها تسبب لها في نقلة نوعية في مشوارها الفني وجعلها تتصدر "الترند" وحديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبكت متأثرة: "الرضا زاد عندي ربنا جبر بخاطري بعد تعب رهيب 14 سنة، ومن أول ما بدأت أمثل كنت بطلب من ربنا يجبر بخاطري بسبب الناس اللي اضطهدتني في حياتي ومحدش في الوسط بيساعد حد".وتحدثت بكر عن تفاصيل مشاركتها: "قرأت المسلسل وفهمته وأحببته وبدأت ارتدي العباءة وأنزل إلى الشارع في منطقة السيدة زينب والحسين قبل أن يعرفني الجمهور".وأشارت إلى أنها استوحت شخصيتها "وداد" من امرأة شاهدتها عن طريق الصدفة: "في يوم رأيت سيدة ترتدي عباءة وتضع الحجاب وتظهر جزء من شعرها مع مكياجها الثقيل، أخذت منها شكل شخصية وداد وابتعدت عن ممارسة الرياضة حتى يزداد وزني لأكون مناسبة للشخصية".ولفتت المصادر وفق ما نقلته صحف مصرية: "أثناء المونتاج منذ أيام لاحظ المخرج محمد سامي أنه بحاجة لإضافة زاوية تصوير وذلك ليس لحلقة النهاية كما أشيع وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وبينت أن سامي لاحظ أثناء عمل المونتاج الخاص بحلقات المسلسل، أن هذا المشهد يحتاج إلى لمسة فنية وزاوية أخرى وبناء على ذلك طلب من فريق العمل تصوير هذا المشهد مجددا.وأكدت أن هذا الأمر هو التغيير الوحيد الذي تم في حلقات مسلسل "جعفر العمدة"، ولم يتم التطرق بأي شكل للمشاهد النهائية من العمل الدرامي.