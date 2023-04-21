مي كساب تمازح جوري بكر.. هكذا ردّت الأخيرة!

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مقطع فيديو طريفاً ظهرت فيه بصحبة إيمان العاصي وجوري بكر، حيث تحدثت عن الجملة التي تردّدت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجوري بكر التي تجسد دور "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" بأنها بالأربع نساء اللاتي يتزوجهن جعفر العمدة.

Advertisement

فردّت جوري: "دا كان مجاز من الجمهور وأنا كنت بهزر وأنا طلعت غلبانة ومجيش حاجة فيكوا انتوا الأربعة".

مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وتدور أحداثه حول رجل الأعمال "جعفر العمدة" المتزوج من أربع نساء ويرفض ترك منطقة السيدة زينب رغم ثرائه الشديد، ويبحث عن نجله الذي اختُطف وهو طفل، وتتصاعد وتيرة الأحداث الى أن يكتشف الحقيقة كلها.